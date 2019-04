Topscorers Premier League 2018/19: Auba stoomt op

Wie wordt er dit seizoen topscorer in de Premier League? Goal houdt je op de hoogte van de laatste stand van zaken.

De Premier League nadert de ontknoping en de spanning in de strijd om de Gouden Schoen - toegekend aan de topscorer van de competie - neemt toe.

-aanvaller Mohamed Salah kroonde zich vorig seizoen tot topscorer na zijn 32 doelpunten in zijn debuutseizoen. Harry Kane eindigde afgelopen seizoen op de tweede plek met twee doelpunten minder, gevolgd door nummer drie Sergio Agüero en Jamie Vardy die vierde werd.

Salah is dit seizoen in de race om de titel de prolongeren, maar de concurrentie is groot. Goal houdt je gedurende het seizoen op het hoogte van de laatste ontwikkelingen in de strijd om de titel van topscorer in de Premier League.

Topscorers Premier League 2018/19

Zijn doelpuntentotaal van vorige versie lijkt blijft buiten bereik, maar Salah kan zijn topscorerstitel evengoed prolongeren nu Sergio Agüero een beetje is stilgevallen bij . Salah scoorde zondag zelf wel een prachtgoal tegen , waar Eden Hazard diverse kansen onbenut liet. Ploeggenoot Sadio Mané trof ook doel, waarmee hij zijn seizoenstotaal op 18 zet.

Dat is er een meer dan Raheem Sterling, die de laatste weken juist wel op dreef is bij Manchester City. De Engels international voegde dit weekend weer twee goals aan zijn conto toe. Paul Pogba deed dit op zijn beurt ook bij . De Franse wereldkampioen trof tweemaal doel vanaf de penaltystip en is de vaakst scorende middenvelder van de Premier League. Pierre-Emerick Aubameyang (foto) deed maandag goed zaken tegen en ook hij dingt mee om de topscorerstitel, die hij zelf verwacht te gaan winnen.

*Laatst bijgewerkt 16 april 2019.