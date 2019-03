Topscorers Premier League 2018/19: Agüero aan kop

Wie wordt er dit seizoen topscorer in de Premier League? Goal houdt je op de hoogte van de laatste stand van zaken.

De Premier League is 29 speelrondes onderweg en de spanning in de strijd om de Gouden Schoen - toegekend aan de topscorer van de competie - neemt toe.

Liverpool-aanvaller Mohamed Salah kroonde zich vorig seizoen tot topscorer na zijn 32 doelpunten in zijn debuutseizoen. Harry Kane eindigde afgelopen seizoen op de tweede plek met twee doelpunten minder, gevolgd door nummer drie Sergio Agüero en Jamie Vardy die vierde werd.

Salah is dit seizoen in de race om de titel de prolongeren, maar de concurrentie is groot.

Goal houdt je gedurende het seizoen op het hoogte van de laatste ontwikkelingen in de strijd om de titel van topscorer in de Premier League.

Topscorers Premier League 2018/19

Manchester City's Sergio Agüero ligt op koers om de titel van Mohamed Salah over te nemen. De Argentijnse spits slaagde er zaterdagavond niet in om te scoren tegen AFC Bournemouth en bleef zodoende staan op achttien doelpunten. Mohamed Salah krijgt zodoende zondag de mogelijkheid om het doelpuntenaantal de aanvalsleider van the Citizens te evenaren of zelfs te passeren. De Egyptenaar komt met Liverpool in actie tegen Everton.

Harry Kane verkleinde de achterstand op de kop van de ranglijst door zaterdag te scoren voor Tottenham Hotspur. Hij bezorgde the Spurs een punt tegen aartsrivaal Arsenal, waar Pierre-Emerick Aubameyang en Alexandre Lacazette niet op het scoreformulier kwamen, door de 1-1 binnen te werken.



*Laatst bijgewerkt 3 maart