Topscorers Keuken Kampioen Divisie 2019/20: Twee koplopers

De Keuken Kampioen Divisie is een competitie waarin van oudsher vaak wordt gescoord. Wie kroont zich dit jaar tot meest productieve speler?

Speelronde zestien in de is gespeeld en is de koploper. De Friese formatie kende op bezoek bij geen problemen en boekte een ruime 0-3 zege. Naaste achtervolger kende ook een eenvoudige avond tegen Jong . De ploeg uit Doetinchem won op eigen veld met 4-1.

Cambuur heeft een voorsprong van drie en zeven punten op De Graafschap en Jong , maar beide ploegen hebben een wedstrijd minder gespeeld, waardoor De Graafschap bij een zege op Jong in punten op gelijke hoogte kan komen met de koploper.

Ferdy Druijff maakte in seizoen 2018/19 liefst 29 treffers voor Jong AZ en later Nijmegen. Wie volgt de jonge aanvaller op als topscorer van de huidige jaargang? Goal houdt je gedurende het seizoen 2019/20 op de hoogste van de laatste stand.

TOPSCORERS KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE 2019/20

Lassina Traoré ging de speelronde in als topscorer van de Keuken Kampioen Divisie, maar de spits kwam niet tot scoren voor de Amsterdammers. Hij stond tegen negentig minuten binnen de lijnen en gaf een assist voor de Amsterdammers die met 1-2 wonnen.

Robert Mühren profiteerde van het feit dat Traoré niet tot scoren kwam. De aanvaller van SC Cambuur was een van de doelpuntenmakers voor zijn ploeg en bracht daarmee zijn seizoenstotaal ook op dertien doelpunten, waarmee hij de eerste plek nu deelt met Traoré.

Reda Kharchouch maakt het podium compleet en volgt op gepaste afstand. De vleugelaanvaller van maakte het gat echter wel kleiner ten opzichte van de concurrentie, nadat hij twee keer scoorde voor zijn ploeg tegen .

Dankzij Iké Ugbo hield het moeizaam draaiende een punt over aan het bezoek aan . De huurling van zette de Limburgers op voorsprong, waarna de thuisploeg gelijkmaakte. Ugbo staat dit seizoen tot dusver op negen doelpunten.

Topscorers Keuken Kampioen Divisie:

*Laatste update op 25 november 2019