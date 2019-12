Topscorers Europa League 2019/20: Morelos aan kop

​Wie wordt dit seizoen de topscorer in de Europa League? Goal houdt je op de hoogte van de huidige stand.

De groepsfase van het -seizoen 2019/20 is afgesloten. Het is dus ook duidelijk welke spelers deze jaargang een gooi gaan doen naar de topscorerstitel.

Olivier Giroud kroonde zich vorig seizoen tot topscorer van het toernooi door elf keer te scoren in veertien wedstrijden voor . Met zijn productie speelde de Fransman een grote rol in de uiteindelijke eindzege van the Blues van de Europa League.

Luka Jovic werd tweede in het klassement met tien doelpunten in veertien wedstrijden voor . Mede dankzij deze prestaties verdiende hij een transfer naar . Een drietal spelers maakten het podium compleet: Pierre-Emerick Aubameyang, Munas Dabbur en Wissam Ben Yedder. De drie aanvallers scoorden allemaal acht keer.

Wie wordt de opvolger van Olivier Giroud en dus topscorer van het Europa League-seizoen 2019/20? Goal houdt je op de hoogte van de laatste stand.

TOPSCORERS EUROPA LEAGUE 2019/20

Alfredo Morelos mag zich vooralsnog topscorer van de Europa League noemen. De spits van Rangers FC was in zes wedstrijden zes keer trefzeker. De international van Colombia vond onder andere twee keer het net op bezoek bij , in een wedstrijd die in 2-2 eindigde.

Drie spelers vinden zichzelf terug op de gedeelde tweede plek na vijf keer gescoord te hebben: Munir El Haddadi, Bruno Fernandes en Andraz Sporar. El Haddadi werd met eerste in Groep A en speelde een grote rol in het succes. Bruno Fernandes zien we met terug in de knock-outfase na de tweede plek in Groep D. Sporar was veelvuldig trefzeker voor Slovan Bratislava, maar de ploeg kwam niet verder dan plek drie in Groep K.

Paulinho, Umar Sadiq, Laurent Depoitre, Claudiu Keseru, Danel Sinani, Myron Boadu en Mason Greenwood scoorden allen vier keer. Boadu kwam vanwege een schorsing niet in actie tijdens de laatste groepswedstrijd in Groep L tege en hij zag Greenwood twee keer scoren in de 4-0 zege van de Engelsen.

Europa League topscorers 2019/20:

*Laatste update op 13 december 2019