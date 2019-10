Topscorers Europa League 2019/20: Vier koplopers

​Wie wordt dit seizoen de topscorer in de Europa League? Goal houdt je op de hoogte van de huidige stand.

Het -seizoen 2019/20 is begonnen. De eerste twee groepswedstrijden zijn gespeeld en dus is ook de strijd om de topscorerstitel losgebarsten.

Olivier Giroud kroonde zich vorig seizoen tot topscorer van het toernooi door elf keer te scoren in veertien wedstrijden voor . Met zijn productie speelde de Fransman een grote rol in de uiteindelijke eindzege van the Blues van de Europa League.

Luka Jovic werd tweede in het klassement met tien doelpunten in veertien wedstrijden voor . Mede dankzij deze prestaties verdiende hij een transfer naar . Een drietal spelers maakten het podium compleet: Pierre-Emerick Aubameyang, Munas Dabbur en Wissam Ben Yedder. De drie aanvallers scoorden allemaal acht keer.

Wie wordt de opvolger van Olivier Giroud en dus topscorer van het Europa League-seizoen 2019/20? Goal houdt je op de hoogte van de laatste stand.

TOPSCORERS EUROPA LEAGUE 2019/20

De tweede speelronde is gespeeld en vierspelers delen de koppositie: Claudiu Keseru, Donyell Malen, Andraz Sporar en Ángel Rodriguez. Keseru scoorde van deze spelers als enige niet tijdens de tweede speeldag en bleef zodoende steken uit zijn drie treffers uit de eerste wedstrijd.

Lees beneden verder

Sporar vond één keer het net. De spits speelde met Slovan Bratislava met 2-2 gelijk op bezoek bij en hij maakte op slag van rust voor de 1-1, nadat hij aanvankelijk vanaf de strafschopstip had gefaald.

Malen en Rodríguez (foto boven) waren tweemaal trefzeker voor respectievelijk en . De Eindhovenaren wonnen met 1-4 op bezoek bij Rosenborg BK en Malen nam de 0-3 en 1-4 voor zijn rekening. Rodríguez won met Getafe met 1-2 op bezoek bij Krasnoder en zorgde voor de Spaanse productie

topscorers 2019/20:

*Laatste update op 4 oktober 2019