Topscorers Eredivisie 2019/20: Promes loopt in

Het Eredivisieseizoen 2019/20 is op een derde van de competitie. Wie kroont zich dit seizoen tot topscorer en volgt Dusan Tadic en Luuk de Jong op?

Speelronde twaalf in de is gespeeld en het weekend leverde wederom enkele verrassende resultaten op. Het was echter geen verrassing dat een 2-4 zege boekte op en zag een dag later voor de derde wedstrijd op rij punten verspelen, toen een niet te nemen horde bleek (2-2). mag zich nu alleen de nummer twee van de Eredivisie noemen dankzij de 3-0 zege op .

In de onderste regionen boekte hekkensluiter de eerste zege van het seizoen door met 2-0 te winnen van . Het geplaagde liep wederom tegen een nederlaag aan, daar het van nieuwbakken trainer Dick Advocaat met 3-0 te sterk was.

Luuk de Jong en Dusan Tadic kroonden zich afgelopen seizoen tot topscorer in de Eredivisie. Lange tijd leek de voormalige spits van PSV met de titel aan de haal te gaan, maar de vleugelaanvaller van Ajax kende een ijzersterk slot van het seizoen en wist in de laatste wedstrijd nog op gelijke hoogte te komen met De Jong.

Beide aanvallers sloten het seizoen af met 28 doelpunten. De Jong verdiende een transfer naar en kan daardoor zijn titel niet verdedigen, terwijl Tadic wel weer een gooi gaat doen naar de eretitel.

Adrián Dalmau completeerde het podium afgelopen seizoen. De Spanjaard kwam tijdens zijn debuutseizoen in het shirt van Heracles Almelo tot 19 treffers. Dalmau verdiende ook een transfer en treedt dit seizoen in het shirt van aan.

Wie wordt de opvolger van Luuk de Jong en Dusan Tadic? Goal houdt je gedurende het seizoen 2019/20 op de hoogste van de laatste stand.

TOPSCORERS EREDIVISIE 2019/20

Donyell Malen ging de twaalfde speelronde van de Eredivisie in als koploper, maar vanwege een enkelblessure kon hij voor de tweede wedstrijd op rij niet in actie komen. De spits van PSV blijft echter met tien doelpunten koploper in het klassement.

Quincy Promes was voorafgaand aan het weekend een van de gedeelde nummers twee, maar staat nu alleen op die plek. Hij had met twee doelpunten een groot aandeel in de 2-4 zege van Ajax op PEC Zwolle en de aanvaller staat nu op acht doelpunten.

Myron Boadu en Steven Berghuis bezetten de gedeelde plek drie. Boadu gaf zijn goede vorm voor AZ een vervolg door één keer te scoren tegen FC Twente, waar Berghuis weer eens liet zien van onschatbare waarde te zijn voor Feyenoord. De kersverse aanvoerder van de club kwam tot twee treffers in Venlo.

De verschillen in het klassement blijven echter klein. Zo staat David Neres na de twaalfde speelronde dankzij zijn twee doelpunten op een totaal van zes en hij is een van de zeven spelers met een dergelijke hoeveelheid.

Eredivisie topscorers:

*Laatste update op 4 november 2019