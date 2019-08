Topscorers Eredivisie 2019/20: viertal aan kop

Het Eredivisieseizoen 2019/20 is begonnen. Wie kroont zich dit seizoen tot topscorer en volgt Dusan Tadic en Luuk de Jong op?

Het Eredivisiezoen 2019/20 is begonnen. De derde speelronde is halverwege en , en het verrassende leiden de dans met zeven punten. en komen zondag nog in actie, dus hun topscorers kunnen nog aan hun moyennes werken.

Luuk de Jong en Dusan Tadic kroonden zich afgelopen seizoen tot topscorer in de . Lange tijd leek de voormalige spits van met de titel aan de haal te gaan, maar de vleugelaanvaller van Ajax kende een ijzersterk slot van het seizoen en wist in de laatste wedstrijd nog op gelijke hoogte te komen met De Jong. Beide aanvallers sloten het seizoen af met 28 doelpunten. De Jong verdiende een transfer naar en kan daardoor zijn titel niet verdedigen.

Adrián Dalmau completeerde het podium afgelopen seizoen. De Spanjaard kwam tijdens zijn debuutseizoen in het shirt van tot 19 treffers. Dalmau verdiende ook een transfer en zal dit seizoen in het shirt van FC Utrecht wederom een poging doen naar de topscorerstitel.

Wie wordt de opvolger van Luuk de Jong en Dusan Tadic? Goal houdt je gedurende het seizoen 2019/20 op de hoogste van de laatste stand.

EREDIVISIE 2019/20 TOPSCORERS

Oussama Idrissi ging de speelronde in als topscorer en weet zich inmiddels geflankeerd door drie spelers die ook drie goals op hun naam hebben staan: Klaas-Jan Huntelaar, titelverdediger Dusan Tadic en Mohamed Rayhi.

Laatstgenoemde maakte beide treffers voor Sparta, dat op bezoek bij ADO met 1-2 te sterk was voor de thuisploeg, die niet verder kwam dan één treffer van Lex Immers. Meer werd er gescoord bij Ajax, waar Huntelaar en Tadic zagen hoe ook Ziyech, Neres en namens VVV Linthorst scoorden. Donny van de Beek vond het doel voor het eerst dit seizoen niet.

Op vrijdagavond won Vitesse al gemakkelijk met 3-0 van PEC dankzij goals van Matavz, Karavajev en Linssen. Op zondag komen nog tien ploegen in actie, nadat in de laatste zaterdagwedstrijd met 2-0 won van sc . Voor de Drenthenaren maakten Laursen en Bijl de eerste treffers van het seizoen.

Eredivisie topscorers:

*Laatste update op 18 augustus 2019