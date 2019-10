Topscorers Eredivisie 2019/20: Malen blijft koploper

Eredivisieseizoen 2019/20 is bijna op een derde van de competie. Wie kroont zich dit seizoen tot topscorer en volgt Dusan Tadic en Luuk de Jong op?

Speelronde tien in de is gespeeld en voor het eerst is alleen koploper. volgt op een achterstand van drie punten en weet het verrassend goed presterende naast zich. , en vormen de subtop, terwijl de concurrenten om handhaving uit zicht ziet verdwijnen.

Luuk de Jong en Dusan Tadic kroonden zich afgelopen seizoen tot topscorer in de Eredivisie. Lange tijd leek de voormalige spits van PSV met de titel aan de haal te gaan, maar de vleugelaanvaller van Ajax kende een ijzersterk slot van het seizoen en wist in de laatste wedstrijd nog op gelijke hoogte te komen met De Jong.

Beide aanvallers sloten het seizoen af met 28 doelpunten. De Jong verdiende een transfer naar en kan daardoor zijn titel niet verdedigen, terwijl Tadic wel weer een gooi gaat doen naar de eretitel.

Adrián Dalmau completeerde het podium afgelopen seizoen. De Spanjaard kwam tijdens zijn debuutseizoen in het shirt van tot 19 treffers. Dalmau verdiende ook een transfer en treedt dit seizoen in het shirt van aan.

Wie wordt de opvolger van Luuk de Jong en Dusan Tadic? Goal houdt je gedurende het seizoen 2019/20 op de hoogste van de laatste stand.

TOPSCORERS EREDIVISIE 2019/20

Donyell Malen ging de tien speelronde van de Eredivisie in als topscorer en hij hield zijn positie vast zonder zelf te scoren. PSV ging op zaterdag met 3-0 onderuit bij FC Utrecht, dus moest hij dit weekend toekijken hoe de concurrentie hem kon naderen. Veel topschutters hielden hun kruit echter droog.

Bryan Linssen (Vitesse) kende wel een erg lekkere wedstrijd tegen zijn oude werkgever . In Limburg trof hij twee keer doel, waardoor zijn seizoenstotaal nu op zes staat. Dusan Tadic en Quincy Promes scoorden eveneens hun zesde goal van het seizoen.

Beide aanvallers van Ajax deden dat op bezoek bij RKC Waalwijk, waar Klaas-Jan Huntelaar en Hakim Ziyech niet tot scoren kwamen. Ook Oussama Idrissi en Vangelis Pavlidis konden niet dichter in de buurt van Malen komen.

Eredivisie topscorers:

*Laatste update op 21 oktober 2019