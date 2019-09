Topscorers Eredivisie 2019/20: Malen aan kop

Het Eredivisieseizoen 2019/20 is begonnen. Wie kroont zich dit seizoen tot topscorer en volgt Dusan Tadic en Luuk de Jong op?

Het Eredivisiezoen 2019/20 is begonnen. Speelronde zes is gespeeld en en mogen zich koploper van Nederland noemen. De Amsterdammers en Eindhovenaren pakten dertien punten in vijf duels en hebben één punt voorsprong op , dat wel een wedstrijd meer speelde.

Luuk de Jong en Dusan Tadic kroonden zich afgelopen seizoen tot topscorer in de . Lange tijd leek de voormalige spits van PSV met de titel aan de haal te gaan, maar de vleugelaanvaller van Ajax kende een ijzersterk slot van het seizoen en wist in de laatste wedstrijd nog op gelijke hoogte te komen met De Jong. Beide aanvallers sloten het seizoen af met 28 doelpunten. De Jong verdiende een transfer naar en kan daardoor zijn titel niet verdedigen.

Adrián Dalmau completeerde het podium afgelopen seizoen. De Spanjaard kwam tijdens zijn debuutseizoen in het shirt van tot 19 treffers. Dalmau verdiende ook een transfer en zal dit seizoen in het shirt van wederom een poging doen naar de topscorerstitel.

Wie wordt de opvolger van Luuk de Jong en Dusan Tadic? Goal houdt je gedurende het seizoen 2019/20 op de hoogste van de laatste stand.

EREDIVISIE 2019/20 TOPSCORERS

In aanloop naar de zesde speelronde in de Eredivisie waren er vier topscorers: Dusan Tadic, Hakim Ziyech, Haris Vuckic en Vangelis Padlidis, maar zij raakten hun plek kwijt. Donyell Malen is de topscorer na zijn vijf doelpunten voor PSV tegen . De kersvers international nam de gehele productie van zijn ploeg voor zijn rekening en staat nu op zes Eredivisiedoelpunten.

Achter koploper Malen, bezetten drie spelers de gedeelde tweede plek: Tadic, Pavlidis en Oussama Idrissi. Tadic was zaterdagavond eenmaal trefzeker namens Ajax, dat met 4-1 wist te winnen van sc . Pavlidis wist te scoren namens , maar kon niet voorkomen dat de Tilburgers met 4-1 verloren van Heracles Almelo. Idrissi boekte met een 5-1 zege op en de vleugelaanvaller nam de 1-1 en 4-1 voor zijn rekening en bracht daarmee zijn totaal op vijf.

Vier spelers vallen net buiten het podium, maar de achterstand is niet groot: Evert Linthorst, Ziyech, Vuckic en Reza Ghoochannejhad. Ziyech en Vuckic kwam niet tot scoren voor respectievelijk Ajax en FC Twente. Linthorst was met met 2-1 te sterk voor en de middenvelder bezorgde zijn ploeg in de 84e minuut de zege. Ghoochannejhad beleefde een absoluut droomdebuut. De spits maakte zondag als invaller zijn debuut bij en in een tijdsbestek van 28 minuten scoorde hij vier keer.

Eredivisie topscorers:

*Laatste update op 16 september 2019