Topscorers Eredivisie 2019/20: Dessers nieuwe koploper

Het Eredivisieseizoen 2019/20 is vijftien weken onderweg. Wie kroont zich dit seizoen tot topscorer en volgt Dusan Tadic en Luuk de Jong op?

Speelronde vijftien in de is gespeeld en is nog altijd ongeslagen en de koploper. De Amsterdammers moesten echter wel twee keer slikken toen in het onderling duel uit de startblokken schoot en een 2-0 voorsprong pakte, maar Ajax reageerde uitstekend en won alsnog met 2-5. Achtervolger maakte geen fout door met 1-0 te verslaan, waar weer punten verspeelde door de 1-1 op bezoek bij .

Hekkensluiter boekte de eerste uitzege van het seizoen door met 0-1 te kloppen. De Waalwijkers zijn nummer zeventien , dat met 4-0 verloor van , op drie punten genaderd. verloor met 1-0 van , maar staat nog net boven de nacompetitiestreep.

Luuk de Jong en Dusan Tadic kroonden zich afgelopen seizoen tot topscorer in de Eredivisie. Lange tijd leek de voormalige spits van PSV met de titel aan de haal te gaan, maar de vleugelaanvaller van Ajax kende een ijzersterk slot van het seizoen en wist in de laatste wedstrijd nog op gelijke hoogte te komen met De Jong.

Beide aanvallers sloten het seizoen af met 28 doelpunten. De Jong verdiende een transfer naar en kan daardoor zijn titel niet verdedigen, terwijl Tadic wel weer een gooi gaat doen naar de eretitel.

Adrián Dalmau completeerde het podium afgelopen seizoen. De Spanjaard kwam tijdens zijn debuutseizoen in het shirt van Heracles Almelo tot 19 treffers. Dalmau verdiende ook een transfer en treedt dit seizoen in het shirt van FC Utrecht aan.

Wie wordt de opvolger van Luuk de Jong en Dusan Tadic? Goal houdt je gedurende het seizoen 2019/20 op de hoogste van de laatste stand.

TOPSCORERS EREDIVISIE 2019/20

Donyell Malen ging de vijtiende speelronde van de Eredivisie in als mede-topscorer, maar hij is zijn koppositie kwijtgeraakt. De spits van PSV kwam niet tot scoren op bezoek van FC Emmen en bleef zodoende staan op tien doelpunten. Quincy Promes was de andere koploper, maar hij kwam ook niet tot scoren. Zijn wedstrijd voor Ajax tegen FC Twente duurde slechts 26 minuten alvorens hij geblesseerd uitviel.

De nieuwe topscorer in de Eredivisie heet Cyriel Dessers. De Belg steekt de laatste weken in topvorm en was zaterdagavond twee keer trefzeker namens Heracles Almelo in de gewonnen wedstrijd tegen ADO Den Haag. Dessers staat nu op elf doelpunten deze Eredivisiejaargang.

Achter de koplopers zijn Bryan Linssen, Klaas Jan Huntelaar en Steven Berghuis gestegen naar de gedeelde vijfde plek. Linssen was trefzeker namens , maar kon desondanks niet voorkomen dat zijn ploeg met 3-2 verloor van sc . Huntelaar begon op de bank bij Ajax, maar maakte als vervanger van Quincy Promes al vroeg zijn invaller en pakte twee doelpunten mee tegen FC Twente. Berghuis was de gevierde man bij Feyenoord, door de enige treffer tegen PEC Zwolle voor zijn rekening te nemen.

Lees beneden verder

Eredivisie topscorers:

*Laatste update op 1 december 2019