Topscorers Eredivisie 2018/19: Tadic zet nog een keer aan

De Eredivisie is vanouds een competitie vol aanvallend voetbal en dat resulteert vaak in veel doelpunten. Goal turft mee en houdt de topscorers bij.

Speelronde 31 is ten einde en we naderen de ontknoping in de strijd om de Gouden Schoen. Koploper Luuk de Jong heeft zelfs al meer dan 22 goals aangetekend en is daarmee Alireza Jahanbakhsh voorbij. Laatstgenoemde werd vorig seizoen met dat aantal topscorer en daarmee verdiende hij een fraaie transfer van naar .

Dit seizoen krijgen we dus een nieuwe winnaar en Goal turft alle wedstrijden netjes mee. Zo houden we je in dit overzicht het hele seizoen op de hoogte van de laatste stand.

EREDIVISIE 2018/19 TOPSCORERS

Voor aanvang van speelronde 32 had Luuk de Jong ( ) een voorsprong van vijf treffers op Dusan Tadic, maar de goalgetter van maakte tegen nummer 23 en nummer 24 vanaf de strafschopstip. Daarmee heeft hij zijn achterstand op De Jong verkleind, al komt de PSV'er woensdagavond nog wel in actie. Hij lijkt hoe dan ook samen met Tadic plek 1 en 2 te gaan verdelen en daarachter is een spannende strijd gaande voor de bronzen schoen.

De derde stek is nu in handen van Hirving Lozano, maar hij ziet zien voorsprong op een grote middenmoot snel slinken. Michel Vlap maakte er dinsdagavond weer twee namens sc en ook Hakim Ziyech liet zich bij Ajax niet onbetuigd. Zij stana nu ieder op zestien treffers.

Lees beneden verder

topscorers tijdens speelronde 32:

*Laatste update op 24 april 2019