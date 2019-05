Topscorers Eredivisie 2018/19: Tadic zet eindsprint in

De Eredivisie is vanouds een competitie vol aanvallend voetbal en dat resulteert vaak in veel doelpunten. Goal turft mee en houdt de topscorers bij.

Speelronde 33 is ten einde en we naderen de ontknoping in de strijd om de Gouden Schoen. Koploper Luuk de Jong heeft ondertussen al 28 goals aangetekend en is daarmee Alireza Jahanbakhsh voorbij. Laatstgenoemde werd vorig seizoen met dat 22 treffers topscorer en daarmee verdiende hij een fraaie transfer van naar .

Dit seizoen krijgen we dus een nieuwe winnaar en Goal turft alle wedstrijden netjes mee. Zo houden we je in dit overzicht het hele seizoen op de hoogte van de laatste stand.

EREDIVISIE 2018/19 TOPSCORERS

Voor aanvang van speelronde 33 had Luuk de Jong ( ) een voorsprong van vier treffers op Dusan Tadic, maar de goalgetter van maakte tegen nummer 25 en nummer 26 van het seizoen, terwijl De Jong niet tot scoren kwam. Aanstaande woensdag maken de twee kemphanen uit wie de topscorer van dit seizoen gaat worden en daarachter is een spannende strijd gaande voor de bronzen schoen.

Adrián Dalmau (foto) bewees zichzelf een uitstekende dienst door driemaal te scoren tegen . Hij staat nu op negentien treffers en is de geblesseerde Hirving Lozano voorbij. Robin van Persie, Hakim Ziyech en Michel Vlap kwamen allen niet tot scoren, terwijl Sam Lammers en Klaas-Jan Huntelaar wel ieder hun zestiende treffer van het seizoen aantekenden. Woensdag kunnen alle topschutters nog een keer alles uit de kast halen om hun seizoenstotaal op te vijzelen. Daarna worden de Schoenen uitgereikt.

Lees beneden verder

topscorers tijdens speelronde 33:

*Laatste update op 12 mei 2019