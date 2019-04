Topscorers Eredivisie 2018/19: Tadic loopt goal in op De Jong

De Eredivisie is vanouds een competitie vol aanvallend voetbal en dat resulteert vaak in veel doelpunten. Goal turft mee en houdt de topscorers bij.

Speelronde dertig is ten einde en een flinke groep spelers heeft al aangetoond het net makkelijk te kunnen vinden door elf keer of nog vaker te scoren. Koploper Luuk de Jong heeft zelfs al meer dan 22 goals aangetekend en is daarmee Alireza Jahanbakhsh voorbij. Laatstgenoemde werd vorig seizoen met dat aantal topscorer en daarmee verdiende hij een fraaie transfer van naar .

Dit seizoen krijgen we dus een nieuwe winnaar en Goal turft alle wedstrijden netjes mee. Zo houden we je in dit overzicht het hele seizoen op de hoogte van de laatste stand.

EREDIVISIE 2018/19 TOPSCORERS

Luuk de Jong verstevigde afgelopen weekend zijn koppositie in het klassement, maar kon deze week niet voorkomen dat zijn concurrent Dusan Tadic een goal dichterbij kwam. De spits van scoorde zaterdag tweemaal en de aanvalsleider van kwam zondag tot 'slechts' een treffer tegen . Wel leidt hij de dans met 26 goals, waar Tadic 22 doelpunten op zijn naam heeft staan. Man van het weekend werd Klaas-Jan Huntelaar, die driemaal doel trof namens Ajax.

Iemand die we ook nadrukkelijk in het oog moeten houden is Alexander Isak ( , foto). De huurling van maakte namens Willem II alweer zijn twaalfde goal van het seizoen en dat terwijl hij pas sinds de winterstop actief is in de . De 19-jarige aanvaller werd de eerste speler ooit die namens de Tilburgers in zeven opeenvolgende competitiewedstrijden scoorde. Steven Berghuis nam op zijn beurt op sleeptouw, dat een belangrijke zege boekte in de strijd om plek 3.

Eredivisie topscorers na speelronde 30:

*Laatste update op 14 april 2019