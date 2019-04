Topscorers Eredivisie 2018/19: Tadic jaagt op De Jong

De Eredivisie is vanouds een competitie vol aanvallend voetbal en dat resulteert vaak in veel doelpunten. Goal turft mee en houdt de topscorers bij.

De 27e speelronde is achter de rug en een flinke groep spelers heeft al aangetoond het net makkelijk te kunnen vinden door elf keer of nog vaker te scoren. Koploper Luuk de Jong heeft zelfs al 22 goals aangetekend en daarmee is hij Alireza Jahanbakhsh voorbij. Laatstgenoemde werd vorig seizoen met dat aantal topscorer en daarmee verdiende hij een fraaie transfer van naar .

Dit seizoen krijgen we dus een nieuwe winnaar en Goal turft alle wedstrijden netjes mee. Zo houden we je in dit overzicht het hele seizoen op de hoogte van de laatste stand.

EREDIVISIE 2018/19 TOPSCORERS

De koplopers van het klassement komen nog in actie tijdens de midweekse speelronde en bij jaagt Dusan Tadic op zijn voornaamste concurrent Luuk de Jong. De twee zitten elkaar niet alleen in de strijd om het kampioenschap dwars, maar strijden ook samen om de topscorerstitel. Hun marge op de nummer drie Hirving Lozano (ook ) lijkt inmiddels zo groot dat zij het in de resterende zeven rondes gaan uitmaken. Daarachter is een spannende strijd gaande om de bronzen schoen.

Lees beneden verder

Van de grote kanonnen kwam tot nu toe alleen Adrián Dalmau ( ) in actie en de Spanjaard verzaakte niet. Hij maakte een treffer tegen , maar kon niet voorkomen dat de Tilburgers met de zege aan de haal gingen. Alexander Isak (foto) werd de grote man bij de bezoekers. Na zijn hattrick van afgelopen weekend tekende hij nu voor twee treffers en twee assists. De huurling van staat zodoende al op tien goals uit tien duels en gaat in dit tempo nog hoge ogen gooien in dit klassement.

topscorers halverwege speelronde 27:

*Laatste update op 3 april 2019