Topscorers Eredivisie 2018/19: Tadic hervat jacht op De Jong

De Eredivisie is vanouds een competitie vol aanvallend voetbal en dat resulteert vaak in veel doelpunten. Goal turft mee en houdt de topscorers bij.

De 27e speelronde staat voor de deur en een flinke groep spelers heeft al aangetoond het net makkelijk te kunnen vinden door tien keer of nog vaker te scoren. Koploper Luuk de Jong maakte voor de interlandbreak zijn 21e treffer van het seizoen en daarmee evenaart hij Alireza Jahanbakhsh, die vorig seizoen met dat aantal topscorer werd en daarmee een fraaie transfer van naar verdiende.

Dit seizoen krijgen we dus een nieuwe winnaar en Goal turft alle wedstrijden netjes mee. Zo houden we je in dit overzicht het hele seizoen op de hoogte van de laatste stand.

EREDIVISIE 2018/19 TOPSCORERS

In de speelronde voor de interlandbreak kwam van de top tien alleen Hirving Lozano tot scoren. Hij maakte een uiterst belangrijke goal voor , wat in de slotfase afrekende met , waar Mlapa het net niet wist te vinden. Adrian Dalmau (foto) kende bij een topdag door weer twee keer te scoren. Daarmee lijkt hij mee te gaan doen om een podiumplek.

Lees beneden verder

Wel lijkt dat dan brons te moeten worden, want koplopers Dusan Tadic en Luuk de Jong hebben een ruime voorsprong. Zondag nemen ze het tegen elkaar op in een rechtstreeks duel tussen en PSV, terwijl ook alle andere ploegen weer in actie komen en hun spitsen dus de kans gaan bieden om verder te werken aan hun moyennes.

topscorers na speelronde 26:

*Laatste update op 29 maart 2019