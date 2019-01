Topscorers Eredivisie 2018/19: Lozano nadert De Jong

De Eredivisie is vanouds een competitie vol aanvallend voetbal en dat resulteert vaak in veel doelpunten. Goal turft mee en houdt de topscorers bij.

De negentiende speelronde is gespeeld en een flinke groep spelers heeft aangetoond het net makkelijk te kunnen vinden door acht keer of nog vaker te scoren. Een achttal aanvallers noteert zelfs al dubbele cijfers, wat een spannende strijd belooft.

Alireza Jahanbakhsh won afgelopen seizoen het klassement met 21 treffers en verdiende daarmee een fraaie transfer van AZ naar Brighton & Hove Albion. Dit seizoen krijgen we dus een nieuwe topscorer en Goal turft alle wedstrijden netjes mee. Zo houden we je in dit overzicht het hele seizoen op de hoogte van de laatste stand.

EREDIVISIE 2018/19 TOPSCORERS

Speelronde negentien leverde weer een redelijke score op voor de topscorers. Lijstaanvoerder Luuk de Jong wist het net nu eens niet te vinden, maar heeft nog een ruime voorsprong aangezien zijn naaste concurrent Fran Sol de Eredivisie heeft verlaten. De trefzekere Spanjaard verruilde Willem II voor Dynamo Kiev.

Hirving Lozano is nu de grootste concurrent om de eretitel. De Mexicaanse vleugelspeler van PSV was in het eerste bedrijf flink op schot tegen FC Groningen en breidde zijn doelpuntentotaal dankzij zijn twee treffers uit naar dertien. Kort voor rust moest hij het duel echter staken met een lichte blessure, waardoor hij de jacht op een hattrick niet met succes kon afronden.





Dit was ook het weekend van de Klassieker en in Rotterdam stonden liefst vijf spelers uit de top 20 doelpuntenmakers op het veld. Man van de wedstrijd werd Robin van Persie, die tweemaal het net vond en Feyenoord naar een 6-2 zege leidde. Hakim Ziyech kwam ook tot een treffer en een schot op de paal, maar ook hij kon niet voorkomen dat zijn ploeg werd weggeblazen door de ontketende Rotterdammers.

Eredivisie topscorers na speelronde 19:

*Laatste update op 28 januari 2019