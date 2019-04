Topscorers Eredivisie 2018/19: Heraclieden op dreef

De Eredivisie is vanouds een competitie vol aanvallend voetbal en dat resulteert vaak in veel doelpunten. Goal turft mee en houdt de topscorers bij.

Speelronde 31 is begonnen en een flinke groep spelers heeft al aangetoond het net makkelijk te kunnen vinden door elf keer of nog vaker te scoren. Koploper Luuk de Jong heeft zelfs al meer dan 22 goals aangetekend en is daarmee Alireza Jahanbakhsh voorbij. Laatstgenoemde werd vorig seizoen met dat aantal topscorer en daarmee verdiende hij een fraaie transfer van naar .

Dit seizoen krijgen we dus een nieuwe winnaar en Goal turft alle wedstrijden netjes mee. Zo houden we je in dit overzicht het hele seizoen op de hoogte van de laatste stand.

EREDIVISIE 2018/19 TOPSCORERS

Luuk de Jong leidt hij de dans met 26 goals, waar zijn grootste concurrent Dusan Tadic 22 doelpunten op zijn naam heeft staan. Zij lijken samen plek 1 en 2 te gaan verdelen en daarachter is een spannende strijd gaande voor de bronzen schoen.

Op vrijdagavond werd het eerste duel van speelronde 31 gespeeld en Adrian Dalmau, de topscorer van , kwam eenmaal tot scoren, terwijl ook Sam Lammers zich namens sc niet onbetuigd liet. In het onderlinge duel benutte Bradley Kuwas een strafschop namens de Almeloërs. Dat was zijn negende goal van het seizoen en daarmee sluit hij aan in de top 20.

Lees beneden verder

topscorers na speelronde 31:

*Laatste update op 19 april 2019