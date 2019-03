Topscorers Eredivisie 2018/19: De Jong voelt druk van Tadic

De Eredivisie is vanouds een competitie vol aanvallend voetbal en dat resulteert vaak in veel doelpunten. Goal turft mee en houdt de topscorers bij.

De 25e speelronde is gespeeld en een flinke groep spelers heeft aangetoond het net makkelijk te kunnen vinden door tien keer of nog vaker te scoren. Koploper Luuk de Jong maakte dit weekend zijn 21e treffer van het seizoen en daarmee evenaart hij Alireza Jahanbakhsh, die vorig seizoen topscorer werd en daarmee een fraaie transfer van AZ naar Brighton & Hove Albion verdiende.

Dit seizoen krijgen we dus een nieuwe winnaar en Goal turft alle wedstrijden netjes mee. Zo houden we je in dit overzicht het hele seizoen op de hoogte van de laatste stand.

EREDIVISIE 2018/19 TOPSCORERS

Zoals gezegd prikte Luuk de Jong na drie wedstrijden droogte bij PSV weer eens een goaltje mee. De targetman behoudt daarmee een comfortabele marge in het klassement, maar ziet Dusan Tadic van Ajax wel met rasse schreden naderen. De Serviër maakte tegen Fortuna Sittard twee treffers en heeft nu een seizoenstotaal van achttien. Hij heeft bovendien nog een wedstrijd tegoed en lijkt daarmee de grootste concurrent om de topscorerstitel te gaan worden.

Ook Sam Lammers kende een uitstekend weekeinde. Hij was met een treffer belangrijk voor sc Heerenveen, waar hij een dodelijk koppel vormt met Michel Vlap, die zelfs tweemaal doel trof tegen ADO Den Haag en zijn ploeg daarmee aan een belangrijke 2-3 uitzege hielp. Tot slot is er nog een eervolle vermelding voor Adrian Dalmau, die eenmaal scoorde voor Heracles Almelo en zo Kristoffer Peterson afloste als clubtopscorer.

Eredivisie topscorers na speelronde 25:

*Laatste update op 11 maart 2019