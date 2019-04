Topscorers Eredivisie 2018/19: De Jong loopt uit

De Eredivisie is vanouds een competitie vol aanvallend voetbal en dat resulteert vaak in veel doelpunten. Goal turft mee en houdt de topscorers bij.

De 27e speelronde is achter de rug en een flinke groep spelers heeft al aangetoond het net makkelijk te kunnen vinden door elf keer of nog vaker te scoren. Koploper Luuk de Jong heeft zelfs al 22 goals aangetekend en daarmee is hij Alireza Jahanbakhsh voorbij. Laatstgenoemde werd vorig seizoen met dat aantal topscorer en daarmee verdiende hij een fraaie transfer van naar .

Dit seizoen krijgen we dus een nieuwe winnaar en Goal turft alle wedstrijden netjes mee. Zo houden we je in dit overzicht het hele seizoen op de hoogte van de laatste stand.

EREDIVISIE 2018/19 TOPSCORERS

Luuk de Jong verstevigde donderdagavond de koppositie in het klassement dankzij zijn twee treffers tegen . De aanvalsleider van scoorde twee keer in de 4-0 zege en bracht daarmee zijn seizoenstotaal op 24. De Jong nam daarmee afstand van zijn naaste concurrent Dusan Tadic, die niet wist te scoren voor in de 2-5 zege op .

Naast De Jong vond ook Steven Bergwijn donderdagavond het net tegen PEC Zwolle en bracht daarmee zijn seizoenstotaal op twaalf competitiedoelpunten en hij bezet de twaalfde plek in het klassement. Van de rest van de spelers uit het klassement vonden Adrián Dalmau ( ) en Klaas-Jan Huntelaar (Ajax) midweeks het net voor hun ploegen.

topscorers halverwege speelronde 27:

*Laatste update op 4 april 2019