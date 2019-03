Topscorers Eredivisie 2018/19: De Jong leidt, Van Persie maakt sprong

De Eredivisie is vanouds een competitie vol aanvallend voetbal en dat resulteert vaak in veel doelpunten. Goal turft mee en houdt de topscorers bij.

De 24e speelronde is gespeeld en een flinke groep spelers heeft aangetoond het net makkelijk te kunnen vinden door tien keer of nog vaker te scoren. Koploper Luuk de Jong tikt zelfs de mijlpaal van twintig treffers aan, waarmee hij de winnaar van vorig jaar al bijna heeft achterhaald.

Alireza Jahanbakhsh won afgelopen seizoen het klassement met 21 doelpunten en verdiende daarmee een fraaie transfer van AZ naar Brighton & Hove Albion. Dit seizoen krijgen we dus een nieuwe topscorer en Goal turft alle wedstrijden netjes mee. Zo houden we je in dit overzicht het hele seizoen op de hoogte van de laatste stand.

EREDIVISIE 2018/19 TOPSCORERS

Voor de derde wedstrijd op rij kwam Luuk de Jong niet tot scoren. Evengoed is de targetman van PSV met afstand koploper in het klassement, waar hij met zijn seizoenstotaal van twintig goals een voorsprong van vier treffers heeft op zijn naaste belager Dusan Tadic. De Ajacied kwam niet in actie en moest lijdzaam toezien hoe Robin van Persie in rap tempo naderde. De routinier van Feyenoord maakte een hattrick en is de man van het weekend.

Ook Sam Lammers kende een uitstekend weekeinde. Voor de tweede week op rij was hij met twee goals belangrijk voor sc Heerenveen, waar ook Michel Vlap weer op prachtige wijze scoorde. Steven Bergwijn passeerde een groot aantal subtoppers in het topscorersklassement door er twee te scoren bij PSV en Peniel Mlapa verdient ook een eervolle vermelding. De spits van VVV-Venlo maakte zijn tiende van het seizoen.

Eredivisie topscorers na speelronde 24:

*Laatste update op 3 maart 2019