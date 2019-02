Topscorers Eredivisie 2018/19: De Jong leidt, Dalmau maakt opmars

De Eredivisie is vanouds een competitie vol aanvallend voetbal en dat resulteert vaak in veel doelpunten. Goal turft mee en houdt de topscorers bij.

De 22e speelronde is halverwege en een flinke groep spelers heeft aangetoond het net makkelijk te kunnen vinden door negen keer of nog vaker te scoren. Een elftal aanvallers noteert al dubbele cijfers en koploper Luuk de Jong tikt zelfs de mijlpaal van twintig treffers al aan.

Alireza Jahanbakhsh won afgelopen seizoen het klassement met 21 treffers en verdiende daarmee een fraaie transfer van AZ naar Brighton & Hove Albion. Dit seizoen krijgen we dus een nieuwe topscorer en Goal turft alle wedstrijden netjes mee. Zo houden we je in dit overzicht het hele seizoen op de hoogte van de laatste stand.

EREDIVISIE 2018/19 TOPSCORERS

Het was even geleden dat Luuk de Jong een wedstrijd niet tot scoren kwam, maar tegen sc Heerenveen moest de spits van PSV het zonder treffer doen. Evengoed is hij met afstand koploper in het klassement, waar hij met zijn seizoenstotaal van twintig goals een voorsprong van zeven treffers heeft op zijn naaste belagers, die zondag nog in actie moeten komen.

Michel Vlap kwam namens de Friezen wel weer tot scoren en hij heeft nu elf doelpunten op zijn naam staan. Daarmee komt hij op gelijke hoogte met Kristoffer Peterson, die bij Heracles Almelo na lange periode van droogte weer eens het net vond. Diens ploeggenoot Adrien Dalmau werd echter de man van de zaterdagavond door viermaal raak te schieten tegen Fortuna Sittard. De Spanjaard stijgt met stip en heeft nu tien goals geproduceerd in zijn debuutseizoen.

Eredivisie topscorers na speelronde 22:

*Laatste update op 16 februari 2019