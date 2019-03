Topscorers Eredivisie 2018/19: De Jong kan winnaar van vorig seizoen achterhalen

De Eredivisie is vanouds een competitie vol aanvallend voetbal en dat resulteert vaak in veel doelpunten. Goal turft mee en houdt de topscorers bij.

De 23e speelronde is gespeeld en een flinke groep spelers heeft aangetoond het net makkelijk te kunnen vinden door negen keer of nog vaker te scoren. Een veertiental aanvallers noteert al dubbele cijfers en koploper Luuk de Jong tikt zelfs de mijlpaal van twintig treffers aan, waarmee hij de winnaar van vorig jaar al bijna heeft achterhaald.

Alireza Jahanbakhsh won afgelopen seizoen het klassement met 21 doelpunten en verdiende daarmee een fraaie transfer van AZ naar Brighton & Hove Albion. Dit seizoen krijgen we dus een nieuwe topscorer en Goal turft alle wedstrijden netjes mee. Zo houden we je in dit overzicht het hele seizoen op de hoogte van de laatste stand.

EREDIVISIE 2018/19 TOPSCORERS

Net als vorige week tegen sc Heerenveen kwam Luuk de Jong ook tegen Feyenoord niet tot scoren. Evengoed is de targetman van PSV met afstand koploper in het klassement, waar hij met zijn seizoenstotaal van twintig goals een voorsprong van vier treffers heeft op zijn naaste belager Dusan Tadic. De Ajacied scoorde eenmaal tegen ADO Den Haag en zag ploeggenoot Hakim Ziyech zelfs twee keer scoren, terwijl ook Kasper Dolberg weer een goaltje meepikte en nu de dubbele cijfers haalt.

Die mijlpaal heeft ook Sam Lammers inmiddels geslecht. De van PSV gehuurde aanvaller staat na een dubbelklapper nu op elf namens sc Heerenveen. Hij hielp zijn club aan een zeer belangrijke uitzege op Fortuna Sittard en heeft nog elf duels om zijn saldo verder op te vijzelen voor hij na de zomerstop weer terugkeert naar Eindhoven. Abdenasser El Khayati pikte bij ADO ook weer eens een treffer mee en kan nu dertien goals overleggen, wat hem de meest trefzekere middenvelder van de Eredivisie maakt.

Eredivisie topscorers na speelronde 23:

*Laatste update op 25 februari 2019