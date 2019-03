Topscorers Eredivisie 2018/19: De Jong houdt afstand, Dalmau stoomt op

De Eredivisie is vanouds een competitie vol aanvallend voetbal en dat resulteert vaak in veel doelpunten. Goal turft mee en houdt de topscorers bij.

De 25e speelronde is gespeeld en een flinke groep spelers heeft aangetoond het net makkelijk te kunnen vinden door tien keer of nog vaker te scoren. Koploper Luuk de Jong maakte onlangs zijn 21e treffer van het seizoen en daarmee evenaart hij Alireza Jahanbakhsh, die vorig seizoen met dat aantal topscorer werd en daarmee een fraaie transfer van naar verdiende.

Dit seizoen krijgen we dus een nieuwe winnaar en Goal turft alle wedstrijden netjes mee. Zo houden we je in dit overzicht het hele seizoen op de hoogte van de laatste stand.

EREDIVISIE 2018/19 TOPSCORERS

Speelronde 26 leverde voor de topschutters van de een magere oogst op. Luuk de Jong kwam niet tot scoren bij en alle kanonnen van hielden ook het kruit droog tegen AZ, wat verrassend won dankzij een treffer van Guus Til. Dat was voor de captain van de Alkmaarders alweer de tiende treffer van het seizoen en daarmee sluit hij aan in het overzicht.

Van de top tien kwam alleen Hirving Lozano tot scoren. Hij maakte een uiterst belangrijke goal voor PSV, wat in de slotfase afrekende met , waar Mlapa het net niet wist te vinden. Adrian Dalmau (foto) kende bij wel een goed weekend. De Spanjaard kopte twee keer hard raak en staat nu op een indrukwekkend aantal van veertien treffers. Daarmee lijkt hij mee te gaan doen om de podiumplaatsen.

Eredivisie topscorers na speelronde 26:

*Laatste update op 18 maart 2019