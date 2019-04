Topscorers Eredivisie 2018/19: De Jong heeft prijs bijna binnen

De Eredivisie is vanouds een competitie vol aanvallend voetbal en dat resulteert vaak in veel doelpunten. Goal turft mee en houdt de topscorers bij.

Speelronde 31 is ten einde en we naderen de ontknoping in de strijd om de Gouden Schoen. Koploper Luuk de Jong heeft zelfs al meer dan 22 goals aangetekend en is daarmee Alireza Jahanbakhsh voorbij. Laatstgenoemde werd vorig seizoen met dat aantal topscorer en daarmee verdiende hij een fraaie transfer van naar .

Dit seizoen krijgen we dus een nieuwe winnaar en Goal turft alle wedstrijden netjes mee. Zo houden we je in dit overzicht het hele seizoen op de hoogte van de laatste stand.

EREDIVISIE 2018/19 TOPSCORERS

Luuk de Jong scoorde dit weekend eenmaal bij . Daarmee leidt hij de dans met 27 goals, waar zijn grootste concurrent Dusan Tadic bleef steken op 22 doelpunten. Zij lijken samen plek 1 en 2 te gaan verdelen en daarachter is een spannende strijd gaande voor de bronzen schoen.

Nummer drie Hirving Lozano scoorde wederom niet en Adrián Dalmau en Robin van Persie deden dat wel. Zij staan nu ieder op zestien treffers. Sam Lammers en Klaas-Jan Huntelaar werkten ook aan hun moyennes en man van het weekend werd Bryan Linssen. De aanvaller van scoorde ondanks zijn geringe lengte met het hoofd en tekende voor een hattrick, waarmee hij de subtop van dit klassement bestormt.

topscorers na speelronde 31:

*Laatste update op 22 april 2019