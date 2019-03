Topscorers Eredivisie 2018/19: De Jong behoudt voorsprong

De Eredivisie is vanouds een competitie vol aanvallend voetbal en dat resulteert vaak in veel doelpunten. Goal turft mee en houdt de topscorers bij.

De 27e speelronde is achter de rug en een flinke groep spelers heeft al aangetoond het net makkelijk te kunnen vinden door elf keer of nog vaker te scoren. Koploper Luuk de Jong heeft zelfs al 22 goals aangetekend en daarmee is hij Alireza Jahanbakhsh voorbij. Laatstgenoemde werd vorig seizoen met dat aantal topscorer en daarmee verdiende hij een fraaie transfer van naar .

Dit seizoen krijgen we dus een nieuwe winnaar en Goal turft alle wedstrijden netjes mee. Zo houden we je in dit overzicht het hele seizoen op de hoogte van de laatste stand.

EREDIVISIE 2018/19 TOPSCORERS

De Jong stond met zijn tegenover , waar zijn grootste uitdager Dusan Tadic speelt. De spits van de Eindhovenaren tekende voor een treffer om zijn voorsprong in dit klassement uit te bouwen, maar zag later in het duel hoe de Serviër van Ajax ook doel trof. Tadic bleef kalm vanaf de penaltystip en tekende zo voor zijn twintigste treffer van het seizoen.

Die twee hielden elkaar aan kop van het klassement dus in evenwicht en ook daaronder veranderde er weinig. Robin van Persie maakte er eentje voor Peniel Mlapa scoorde namens . De helden van het weekend luisteren echter naar de namen Alexander Isak (foto) en de achttienjarige Thomas Buitink.

De jongeling maakte er drie voor en de spits van tekende ook voor een hattrick. De huurling van benutte drie strafschoppen en is de eerste die ooit drie penalty's maakte in één Eredivisieduel. Na negen wedstrijden staat de Zweedse goalgetter als opvolger van Fran Sol al op acht goals voor de Tilburgers.

topscorers na speelronde 27:

*Laatste update op 31 maart 2019