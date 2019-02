Topscorers Eredivisie 2018/19: De Jong alleenheerser

De Eredivisie is vanouds een competitie vol aanvallend voetbal en dat resulteert vaak in veel doelpunten. Goal turft mee en houdt de topscorers bij.

De negentiende speelronde is gespeeld en een flinke groep spelers heeft aangetoond het net makkelijk te kunnen vinden door acht keer of nog vaker te scoren. Een achttal aanvallers noteert zelfs al dubbele cijfers, wat een spannende strijd belooft.

Alireza Jahanbakhsh won afgelopen seizoen het klassement met 21 treffers en verdiende daarmee een fraaie transfer van AZ naar Brighton & Hove Albion. Dit seizoen krijgen we dus een nieuwe topscorer en Goal turft alle wedstrijden netjes mee. Zo houden we je in dit overzicht het hele seizoen op de hoogte van de laatste stand.

EREDIVISIE 2018/19 TOPSCORERS

Speelronde twintig leverde een uitstekende score op voor de topscorers. Liefst tien doelpuntenkanonnen mochten zich dit weekeinde toe laten juichen en één man deed dat zelfs drie keer. Luuk de Jong (PSV, foto) was al lijstaanvoerder en heeft dankzij zijn hattrick nu helemaal het alleenrecht in de Eredivisie. De topschutter staat al op achttien treffers en heeft een voorsprong van liefst vijf goals op zijn grootste concurrenten.

Voor de aanvallers van Ajax was het ook een goede ronde te noemen, want Hakim Ziyech, Dusan Tadic, Klaas-Jan Huntelaar en Kasper Dolberg kwamen allemaal tot scoren tegen het arme VVV-Venlo. Robin van Persie pikte zijn doelpuntje mee bij Feyenoord, wat verder een troosteloze middag kende tegen stadsgenoot Excelsior. Zodoende blijft hij meedoen in de subtop van dit klassement, waar Heerenveen-spitsen Sam Lammers en Michael Vlap met ieder een goal ook goede zaken hebben gedaan.

Eredivisie topscorers na speelronde 20:

*Laatste update op 4 februari 2019