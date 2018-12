Topscorers Eredivisie 2018/19: De Jong aan kop

De Eredivisie is vanouds een competitie vol aanvallend voetbal en dat resulteert vaak in veel doelpunten. Goal turft mee en houdt de topscorers bij.

Het seizoen is nu vijftien speelrondes onderweg en een flinke groep spelers heeft aangetoond het net makkelijk te kunnen vinden door zeven keer of nog vaker te scoren. Een viertal aanvallers noteert zelfs al dubbele cijfers, wat een spannende strijd belooft.

Alireza Jahanbakhsh won afgelopen seizoen het klassement met 21 treffers en verdiende daarmee een fraaie transfer van AZ naar Brighton & Hove Albion. De Alkmaarders zagen ook Wout Weghorst, goed voor achttien goals, vertrekken naar VfL Wolfsburg.

Op hun beurt haalden ze daar Björn Johnsen voor terug. De goaltjesdief kostte zo'n twee miljoen nadat hij vorig jaar namens ADO Den Haag tweede werd op de topscorerslijst. Toen maakte hij 19 treffers en de Noor hoopt die cijfers nu met AZ opnieuw te halen.

Feyenoorder Steven Berghuis maakte ondanks zijn sterke seizoen met achttien goals en legio assists geen transfer en kan dit seizoen opnieuw een gooi doen naar de topscorerstitel, al moet hij vermoedelijk wel wat doelpunten delen met Robin van Persie.

De oud-speler van Arsenal, Manchester United en Fenerbahçe is er nu vanaf het begin van het seizoen bij in De Kuip, terwijl ook Nicolai Jörgensen gebrand zal zijn op een vruchtbare jaargang om zijn reputatie van doelpuntenmaker weer wat op te vijzelen.

Ook PSV-aanvaller Hirving Lozano bleef behouden voor de Eredivisie en daarmee is de top 5 van afgelopen seizoen behandeld. David Neres staat bij Ajax voor zijn tweede volle seizoen en kan zomaar meer treffers maken dan de veertien van afgelopen jaargang.

Alle clubs hebben zich bovendien flink geroerd op de transfermarkt, dus wie weet zit er bij de nieuwelingen ook wel een potentiële topscorer bij. Goal turft alle wedstrijden mee en houdt je in dit overzicht het hele seizoen op de hoogte van de laatste stand.

EREDIVISIE 2018/19 TOPSCORERS

Speelronde vijftien leverde voor de topscorers een redelijke score op. Zes grote kanonnen lieten van zich spreken en vooral Luuk de Jong maakte indruk. Hij scoorde andermaal een dubbelklapper en neemt daardoor weer afstand op de lijst, waar Fran Sol vorige week op gelijke hoogte kwam. De spits van Willem II scoorde ditmaal niet en blijft steken op twaalf goals, waar de PSV-aanvaller nu al veertien treffers achter zijn naam heeft staan.

Achter dat onnavolgbare tweetal staan Abdenasser El Khayati (ADO Den Haag) en Hirving Lozano (PSV). Beiden kwamen ditmaal niet tot scoren, waar het ook nummer vijf Kristoffer Peterson (Heracles Almelo) niet gegeven was. Vooral laatstgenoemde zal de hete adem van de Ajax-aanvallers voelen, want Dusan Tadic en Klaas-Jan Huntelaar pikten wel een goaltje mee en staan nu op acht treffers. In de achterhoede deden vooral Michel Vlap (sc Heerenveen) en Mitchell Te Vrede (NAC Breda) goede zaken, zoals te zien is in onderstaand overzicht.

Eredivisie topscorers na speelronde 15:

*Laatste update op 10 december 2018