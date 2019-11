Topscorers Champions League 2019/20: Lewandowski dendert door

​Wie wordt dit seizoen de topscorer in de Champions League? Goal houdt je op de hoogte van de huidige stand.

Het -seizoen 2019/20 is begonnen. De vijfde ronde groepswedstrijden is nu halverwege, dus is ook de strijd om de topscorerstitel in volle gang.

Lionel Messi kroonde zich vorig seizoen tot topscorer van het toernooi door twaalf keer te scoren in tien wedstrijden voor . Het bleek niet genoeg voor de Catalanen, die in de halve finale werden geëlimineerd door latere winnaar .

Robert Lewandowski werd tweede in het klassement met acht doelpunten in acht wedstrijden voor . De Poolse spits maakte al zijn doelpunten in de groepsfase.

Een viertal spelers maakte het podium compleet: Dusan Tadic, Moussa Marega, Cristiano Ronaldo en Sergio Agüero. De aanvallers van , , en scoorden allen acht keer.

Wie wordt de opvolger van Lionel Messi en dus topscorer van het Champions League-seizoen 2019/20? Goal houdt je op de hoogte van de laatste stand.

TOPSCORERS CHAMPIONS LEAGUE 2019/20

Robert Lewandowski is voorlopig de grote man in Europa. Tegen Rode Ster Belgrado maakte hij liefst vier treffers in minder dan vijftien minuten tijd. Daarmee staat zijn doelpuntentotaal nu al op tien goals.

Achter hem staat het Noorse wonderkind Erling Braut Haaland, die woensdagavond nog in actie komt met RB Salzburg. Tegen het Belgische Genk kan hij mogelijk weer aan zijn moyenne werken.

Harry Kane slaagde namens dinsdagavond al in die missie tegen het Griekse Olympiacos. De Engelsman was met twee treffers van grote waarde voor de ploeg van José Mourinho, die nu zeker is van overwintering.

In de topwedstrijd tussen en Paris Saint-Germain deden Karim Benzema en Kylian Mbappé van zich horen. Paulo Dybala besliste het treffen met in Juventus' voordeel met een heerlijke vrije trap.

Champions League topscorers 2019/20:

*Laatste update op 27 november 2019