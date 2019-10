Topscorers Champions League 2019/20: Lewandowski aan kop

​Wie wordt dit seizoen de topscorer in de Champions League? Goal houdt je op de hoogte van de huidige stand.

Het -seizoen 2019/20 is begonnen. De eerste derde groepswedstrijden worden gespeeld en dus is ook de strijd om de topscorerstitel losgebarsten.

Lionel Messi kroonde zich vorig seizoen tot topscorer van het toernooi door twaalf keer te scoren in tien wedstrijden voor . Het bleek niet genoeg voor de Catalanen, die in de halve finale werden geëlimineerd door latere winnaar .

Robert Lewandowski werd tweede in het klassement met acht doelpunten in acht wedstrijden voor . De Poolse spits maakte al zijn doelpunten in de groepsfase. Een viertal spelers maakten het podium compleet: Dusan Tadic, Moussa Marega, Cristiano Ronaldo en Sergio Agüero. De aanvallers van , , en scoorden allen acht keer.

Wie wordt de opvolger van Lionel Messi en dus topscorer van het Champions League-seizoen 2019/20? Goal houdt je op de hoogte van de laatste stand.

TOPSCORERS CHAMPIONS LEAGUE 2019/20

Robert Lewandowski steekt dit seizoen in absolute topvorm voor Bayern München en etaleert zijn klasse ook in de Champions League. Na drie wedstrijden staat de Pool op vijf doelpunten en daarmee is hij de topscorer in het toernooi. In de wedstrijd tegen Olympiakos nam Lewandowski twee van de drie treffers van de Duitsers voor zijn rekening (2-3 zege).

Raheem Sterling is een van de vijf spelers die op vier doelpunten staat. De Engelsman maakte in de thuiswedstrijd tegen een hattrick en daarmee won Manchester City met 5-1 en bleef het zodoende foutloos in Groep C.

Champions League topscorers 2019/20:

*Laatste update op 23 oktober 2019