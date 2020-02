Topscorers Champions League 2019/20: Hateboer maakt indruk

​Wie wordt dit seizoen de topscorer in de Champions League? Goal houdt je op de hoogte van de huidige stand.

Het -seizoen 2019/20 is in volle gang. De eerste knock-outduels zijn gespeeld, dus is ook de strijd om de topscorerstitel bijzonder spannend.

Lionel Messi kroonde zich vorig seizoen tot topscorer van het toernooi door twaalf keer te scoren in tien wedstrijden voor . Het bleek niet genoeg voor de Catalanen, die in de halve finale werden geëlimineerd door latere winnaar .

Robert Lewandowski werd tweede in het klassement met acht doelpunten in acht wedstrijden voor . De Poolse spits maakte al zijn doelpunten in de groepsfase.

Een viertal spelers maakte het podium compleet: Dusan Tadic, Moussa Marega, Cristiano Ronaldo en Sergio Agüero. De aanvallers van , , en scoorden allen zes keer.

Wie wordt de opvolger van Lionel Messi en dus topscorer van het Champions League-seizoen 2019/20? Goal houdt je op de hoogte van de laatste stand.

TOPSCORERS CHAMPIONS LEAGUE 2019/20

Erling Braut Haaland maakte voor de winterstop al acht CL-treffers in zes groepswedstrijden voor Red Bull Salzburg en daar leek het door de uitschakeling van de Oostenrijkers bij te blijven, maar kocht hem in januari en door nieuwe regelgeving is hij daarom meteen inzetbaar.

Dat heeft Paris Saint-Germain geweten, want dinsdagavond maakte het Noorse wonderkind meteen twee treffers in zijn eerste Europese wedstrijd voor Dortmund, dat met 2-1 won. Neymar scoorde namens de Franse grootmacht, zijn tweede goal in drie CL-duels dit seizoen.

In het treffen tussen en Liverpool was het verrassend Saul Niguez die de enige treffer maakte. Dat was zijn eerste Europese doelpunt van deze jaargang.

Voor Hans Hateboer werd woensdag een dag om nooit meer te vergeten. Hij scoorde zijn eerste twee CL-goals en hielp Atalanta daarmee aan een 4-1 zege op .

Timo Werner ( ) maakte met zijn vierde treffer van dit toernooi de enige goal tegen en schuift daarmee op in dit overzicht.

*Laatste update op 20 februari 2020