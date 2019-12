Topscorers Champions League 2019/20: Haaland uitgeschakeld

​Wie wordt dit seizoen de topscorer in de Champions League? Goal houdt je op de hoogte van de huidige stand.

Het -seizoen 2019/20 is in volle gang. De zesde ronde groepswedstrijden is halverwege, dus is ook de strijd om de topscorerstitel bijzonder spannend.

Lionel Messi kroonde zich vorig seizoen tot topscorer van het toernooi door twaalf keer te scoren in tien wedstrijden voor . Het bleek niet genoeg voor de Catalanen, die in de halve finale werden geëlimineerd door latere winnaar .

Robert Lewandowski werd tweede in het klassement met acht doelpunten in acht wedstrijden voor . De Poolse spits maakte al zijn doelpunten in de groepsfase.

Een viertal spelers maakte het podium compleet: Dusan Tadic, Moussa Marega, Cristiano Ronaldo en Sergio Agüero. De aanvallers van , , en scoorden allen zes keer.

Wie wordt de opvolger van Lionel Messi en dus topscorer van het Champions League-seizoen 2019/20? Goal houdt je op de hoogte van de laatste stand.

TOPSCORERS CHAMPIONS LEAGUE 2019/20

Robert Lewandowski is voorlopig de grote man in Europa. Hij staat na vijf wedstrijden voor Bayern München al op tien goals en zijn grootste concurrent Erling Braut Haaland ligt uit het toernooi.

Het Noorse wonderkind vocht met Red Bull Salzburg voor zijn laatste kans in het toernooi, maar Liverpool won met 0-2 en veroordeelde de Oostenrijkers tot een vervolg in de . Haaland blijft dus steken op 8 goals.

In dezelfde poule deed uitstekende zaken door Genk te verslaan en het resterende ticket voor de knock-outfase te pakken. Arek Milik (foto) maakte een hattrick en ook Dries Mertens wist het doel te vinden.

Memphis Depay tekende voor zijn vijfde treffer van deze CL-campagne en gaat met ook door naar de laatste zestien. De andere veelscorers hielden nu hun kruit droog of komen woensdag nog in actie.

Champions League topscorers 2019/20:

*Laatste update op 11 december 2019