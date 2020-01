'Topscorer Cyriel Dessers staat na halfjaar al voor vertrek bij Heracles'

Cyriel Dessers speelt pas sinds afgelopen zomer voor Heracles Almelo. De kans dat de Belg al na een halfjaar vertrekt, lijkt serieus aanwezig.

Tubantia weet donderdagmiddag namelijk te melden dat Dessers op weg naar de uitgang van het Erve Asito is.

Volgens de regionale krant is het ‘spel op de wagen’, wat betreft een transfer van Dessers. Welke club er precies concreet in de markt is voor de 25-jarige spits is nog niet duidelijk, maar Tubantia spreekt wel over ‘spannende uren voor Heracles en Dessers’.

Voetbal International weet toe te voegen dat er sprake zou zijn van interesse uit Italië.

Een vertrek van de aanvaller, die afgelopen zomer een driejarig contract signeerde, kan Heracles miljoenen opleveren. Medewerking verlenen aan een transfer is echter ook niet zonder risico voor de Almeloërs: Dessers is dit seizoen een zeer belangrijke schakel in de ploeg van trainer Frank Wormuth en Heracles is, met een voorsprong van acht punten op nummer zestien , nog niet ‘veilig’.

Dessers was dit seizoen al goed voor twaalf doelpunten in de en hij is daarmee, samen met Myron Boadu en Bryan Linssen, gedeeld topscorer van de competitie. Heracles nam onlangs overigens ook al afscheid van een andere belangrijke speler.

Lennart Czyborra vertrok ruim een week geleden voor vierenhalf miljoen euro naar het eveneens uit Italië afkomstige Atalanta.