Topscorer aller tijden Spanje aast op succes als clubeigenaar in de VS

David Villa keert binnenkort terug in het Amerikaanse voetbal, alleen deze keer niet als speler.

De aanvaller van het Japanse Vissel Kobe wordt eigenaar van het nog op te richten Queensboro FC, dat vanaf 2021 onderdeel gaat uitmaken van de voetbalpiramide in de Verenigde Staten. Villa speelde tussen 2014 en 2018 voor FC.

De topscorer aller tijden van Spanje, 59 doelpunten in 98 interlands, gaat nauw samenwerken met zakenman Jonathan Krane. "Ik weet hoe speciaal Queens is", doelt Villa in een YouTube-interview op het kanaal van Queensboro op de wijk in New York waar het stadion wordt gebouwd.

Lees beneden verder

"Ik hou van de cultuur, het eten, de mensen en hun passie voor het leven en voetbal. Een betere locatie voor een nieuwe plek voor voetbal kan ik me niet bedenken." Queensboro begint in 2021 in de USL Championship, het tweede niveau in de Verenigde Staten.

Het contract van Villa bij Vissel Kobe loopt volgend jaar af en het is niet duidelijk wat het plan om terug te keren naar het Amerikaanse voetbal voor gevolgen heeft voor zijn toekomst als profvoetballer. De 37-jarige Villa kwam dit jaar tot twaalf doelpunten in de Japanse competitie, al eindigde zijn club wel op een teleurstellende plaats in de middenmoot.

Villa beleefde zijn grootste successen bij , waarmee hij in 2011 de veroverde. Daarnaast speelde de routinier voor onder meer en . Villa was ook als international behoorlijk succesvol, want in 2008 werd hij Europees kampioen en twee jaar later was de wereldtitel een prooi voor Spanje.