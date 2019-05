Topschutter van Roda laat Eredivisie links liggen voor terugkeer naar Duitsland

Roda JC Kerkrade verliest Mario Engels aan het Duitse SV Sandhausen, zo communiceren beide clubs via de officiële kanalen.

De 25-jarige spits heeft bij de club uit de 2. zijn handtekening gezet onder een tweejarig contract. Engels, afgelopen seizoen clubtopscorer bij Roda, was in Kerkrade in het bezit van een aflopende verbintenis en keert zodoende transfervrij terug naar zijn thuisland.

Met 25 doelpunten in 37 officiële wedstrijden kende Engels een uitstekend seizoen bij Roda, wat niet onopgemerkt bleef. Verschillende -clubs wilden de Duitse spits binnenhalen, terwijl er ook vanuit de 2.Bundesliga de nodige belangstelling was. Engels heeft nu dus uiteindelijk gekozen voor SV Sandhausen, afgelopen seizoen de nummer vijftien op het tweede niveau van het Duitse voetbal. Bij de club treft hij Jesper Verlaat, die sinds afgelopen zomer bij Sandhausen speelt.



"Na twee jaar in Nederland ben ik blij dat ik weer in de 2.Bundesliga kan gaan spelen", zegt Engels op de website van Sandhausen. De Duitse spits werd opgeleid door 1.FC Köln en kwam vervolgens via FSV Frankfurt en het Poolse Slask Wroclaw bij Roda terecht. Vorig seizoen moest Engels het nog geregeld stellen met een plaats op de reservebank, maar dit jaar was hij een vaste waarde bij de nummer dertien van de .



"We zijn erg blij dat dat Mario voor ons heeft gekozen. Ik heb zijn pad gevolgd, door ons gezamenlijke verleden. Hij is veelzijdig, kan op verschillende posities in de aanval uit de voeten en heeft snelheid", stelt sportief directeur Mikayil Kabaca, die eerder bij FSV Frankfurt samenwerkte met Engels. Ook trainer Uwe Koschinat kende de spits al. "Ik heb hem op zijn zeventiende aan het werk gezien. De afgelopen jaren heeft hij in het buitenland ervaring opgedaan, wat gunstig is voor een jonge speler."