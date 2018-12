'Topkandidaat' Manchester United reageert: "Het is triest nieuws"

José Mourinho is dinsdag de laan uitgestuurd bij Manchester United en Mauricio Pochettino van Tottenham Hotspur zou gelden als ideale opvolger.

De Argentijnse oefenmeester weigert vooralsnog echter diep op de geruchten in te gaan. "“Ik wens Mourinho het beste. Ik vind het erg spijtig voor hem. Ik ken hem goed en het is triest nieuws"”, sprak Pochettino dinsdagmiddag op de persconferentie voorafgaand aan het Carabao Cup-duel met Arsenal. “"Het is niet mijn zaak wat er bij een andere club gebeurt, maar ik wens hem nogmaals het allerbeste.”"



“Of hij zichzelf als kandidaat ziet? "Na bijna vijf jaar zijn er heel wat geruchten geweest over mij en mijn positie bij Tottenham. Ik respecteer de mening van iedereen. Er zijn veel geruchten wat er bij United is gebeurd, maar het is niet mijn zaak om daar iets over te zeggen. Ik kan weinig met dit soort vragen. Je weet hoe het gaat in deze wereld, er zijn veel geruchten. Ik ben nu volledig gefocust het beste uit deze club te halen."



Rio Ferdinand, oud-verdediger van the Red Devils , begrijpt het ontslag van Mourinho. "“Ik was tweeënhalf jaar geleden een van zijn grootste pleitbezorgers. Hij kwam en bracht de club in stabiel vaarwater. Dat hadden we nodig. Je kan niet negeren wat hij als trainer vroeger allemaal heeft bereikt, maar het is inderdaad tijd voor frisse ideeën bij United"”, aldus de Engelsman op Instagram.