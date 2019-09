'Topdoelwit' bevestigt jacht: "Ik heb contact gehad met Manchester United"

Manchester United aasde de afgelopen transferwindow inderdaad op Inaki Williams.

Diverse Spaanse en Engelse media wisten deze zomer te melden dat de Engelse grootmacht vergevorderde interesse had in de aanvaller van Athletic Club. Williams bevestigt in gesprek met Cadena Ser dat the Red Devils belangstelling hadden.

Onder meer El Chiringuito meldde dat United zich op het laatste moment nog wilde versterken met de 25-jarige Spanjaard. Volgens de tv-zender ging de Engelse club 'alles op alles' zetten om Williams naar Manchester te halen, onder meer omdat Romelu Lukaku naar ging verkassen. Een transfer is echter uitgebleven voor Williams, die nadien tot 2028 bijtekende in Spanje.

"Ik heb contact gehad met , maar ik kan je niet vertellen wie het was", zegt de spits, die door een afkoopclausule voor 88 miljoen euro door United was op te pikken bij de LaLiga-club. "Mijn eerste gedachte was altijd al om bij Athletic Club te blijven en om hier met pensioen te gaan. Naar ? Nee, daar zou ik nooit naartoe gaan. Honderd procent zeker niet."

Williams, die vorig seizoen in 41 wedstrijden 15 keer scoorde en 4 assists afleverde in alle competities, moest voor meer concurrentie zorgen in de aanvalslinie bij de Engelse grootmacht.

Williams, die zowel als spits en als buitenspeler kan fungeren, speelt al zijn hele leven voor Athletic Club. In totaal staat de teller van de aanvaller op 50 doelpunten en 27 assists in 207 wedstrijden voor de Spaanse club.