Topdeal Sven van Beek ketste af na 'drama-middag'

Sven van Beek was drie jaar geleden bijna speler van AS Monaco.

De verdediger van vertelt in een interview met Voetbal Internationaldat hij zich in januari 2016 bijna had verbonden aan de club uit de . Door de dramatische uitwedstrijd tegen ketste de transfer naar Monaco uiteindelijk af, aldus de centrale verdediger.

Feyenoord verloor op 24 januari 2016 met 4-2 van de Alkmaarders, mede door drie treffers van Vincent Janssen. "Uit tegen AZ hoefde ik niet te spelen van Feyenoord, maar ik wilde zelf. Op een goede manier weggaan, dat was het doel en ik voelde me goed", blikt Van Beek terug. De 24-jarige stopper denkt hij toen met 'extra bagage' op zijn rug speelde.



"Onbewust was dat toch erin geslopen. Het werd een drama-middag en Monaco haakte af. We waren er helemaal uit, het was nog een kwestie van tekenen", aldus Van Beek, die daarna kampte met blessureleed. De verdediger vraagt zich in gesprek met het weekblad af waar hij nu zou spelen als hij niet te maken had gehad met de blessures.



"Als ik nu naar Matthijs de Ligt kijk... Een paar jaar geleden zat ik min of meer in zijn positie. Hij is verder natuurlijk, maar ik hing tegen Oranje aan en kon een mooie transfer maken naar ", aldus Van Beek, die hoopt in de toekomst alsnog naar het buitenland te kunnen. "Engeland, Duitsland, Frankrijk; prachtige competities, maar Italië spreekt me heel erg aan. Ik snap De Ligt wel als-ie naar gaat, een geweldige club."



Van Beek wil komend seizoen geen ups en downs meer meemaken. De verdediger baalde dat hij soms wel speelde en soms weer niet en had meer speeltijd verwacht. "Vooral dát vreet. Ik vind het prettig dat ik vertrouwen geniet, dat ik weet dat ik speel. Ik ben het plezier toch een beetje kwijtgeraakt, maar dat heeft dan vooral te maken met al die pech die me is overkomen. Nu heb ik dat afgesloten."