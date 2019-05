Topclubs sluiten herenakkoord: "Wij zijn zeer tevreden met deze uitkomst"

AZ is erg te spreken over de veranderingen die de Eredivisie CV aangekondigd heeft voor volgend seizoen.

Een onderdeel daarvan is het 'herenakkoord' dat inhoudt dat clubs die een jeugdopleiding hebben met een internationale status geen jeugdspelers van elkaar actief zullen benaderen. "Met name dat vinden we een belangrijk punt", aldus algemeen directeur Robert Eenhoorn van .

Behalve AZ hebben ook , , , en een jeugdopleiding met een internationale status. "Wij zijn zeer tevreden met deze uitkomst", vertelt Eenhoorn. "Deze maatregel zorgt er namelijk voor dat het niveau in Nederland naar een hoger niveau stijgt doordat de onderlinge weerstand toeneemt. Bovendien biedt het kansen aan clubs die willen investeren in hun jeugdopleiding om ook een internationale status te krijgen."



AZ ziet steeds vaker zijn talenten naar andere Nederlandse clubs vertrekken. Zo verkassen Rio Hillen en Kian Fitz-Jim aan het einde van het seizoen naar Ajax, terwijl Justin de Haas de overstap maakt naar PSV. Eenhoorn liet daar eerder zijn frustraties over blijken. "In Engeland is er heel duidelijke regelgeving. Daar kunnen jeugdspelers van de ene Categorie 1-club niet zomaar naar een andere Categorie 1-club. Gebeurt dat tóch, dan staan daar flinke vergoedingen tegenover", zei hij.



Hoewel de CV woensdag meldde dat de veranderingen vanaf komend seizoen al ingaan, is dat volgens de KNVB nog helemaal niet zeker. De voetbalbond liet weten dat het persbericht van de Eredivisie CV wat voorbarig was. "Hier gaat de Eredivisie namelijk niet alleen over", aldus een woordvoerder van de KNVB tegenover het ANP . Aanvankelijk was het de bedoeling dat de veranderingen pas vanaf 2021 in zouden gaan.