'Topaankoop van Real Madrid heeft nare gevolgen voor James Rodríguez'

James Rodríguez lijkt komende zomer niet terug te keren naar Real Madrid.

De Spaanse topclub verzekerde zich donderdag van de komst van Eder Militão, die na dit seizoen voor ongeveer vijftig miljoen euro overkomt van . Vanwege de komst van de Braziliaanse verdediger wordt een terugkeer van Rodríguez in het Santiago Bernabéu schier onmogelijk, zo meldt Marca.

Rodríguez wordt al sinds de zomer van 2017 door Real verhuurd aan . De verhalen doen de ronde dat de Colombiaanse middenvelder vanaf komende zomer zich weer gaat inzetten voor de Koninklijke , maar dat lijkt door de transfer van Militão onwaarschijnlijk. Marca meldt dat Real vanaf de zomer reeds drie spelers in huis heeft die niet in het bezit zijn van een Europees paspoort.



De Braziliaanse aanvaller Vinícius Júnior is momenteel al werkzaam bij Real, terwijl Militão en ook Rodrygo vanaf komende zomer onder contract staan bij de grootmacht. Rodríguez moet zodoende in het bezit komen van een Europees paspoort om een terugkeer te realiseren. Mogelijk wordt Rodrygo direct verhuurd door Real, waardoor de Colombiaan alsnog mag hopen op een plek in de selectie van Real.



Bayern heeft een optie tot koop afgedwongen bij de deal met Real, maar het is nog onduidelijk of de Duitse topclub hiervan gebruik gaat maken. Rodríguez, die nog tot medio 2021 vastligt in de Spaanse hoofdstad, staat sinds de zomer van 2014 onder contract bij Real, nadat de topclub 75 miljoen euro had betaald aan .