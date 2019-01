Topaankoop van Chelsea wordt gefileerd: "Hij kan niet rennen!"

Chelsea ging zaterdag met 2-0 onderuit tegen Arsenal en Rio Ferdinand was na afloop niet te spreken over the Blues.

De voormalig verdediger was vooral kritisch op Jorginho, de Italiaan die afgelopen zomer voor 57 miljoen euro de overstap maakte van Napoli naar het Stamford Bridge.

"Jorginho is iemand die het tempo van de wedstrijd bepaalt. Je speelt hem de bal toe op twee derde van het veld, want dan is hij goed. Maar hoeveel assists heeft hij dit seizoen? Ongeveer tweeduizend passes en geen assists", aldus Ferdinand bij BT Sport . Jorginho stond tegen Arsenal op 'zes', maar moet in de ogen van de oud-stopper hoger spelen.



"Hij is geen geweldige verdediger. In een wedstrijd als deze wordt hij op het middenveld, opnieuw, overlopen. Hij kan namelijk niet rennen. Hij brengt je in defensief opzicht dus niets en geeft je aan de andere kant van het veld ook niets", besluit Ferdinand.



Jorginho werd zogezegd voor 57 miljoen overgenomen van Napoli en die transfersom kan door variabelen met acht miljoen oplopen. De geboren Braziliaan kwam dit seizoen in 26 wedstrijden in actie voor Chelsea en daarin was hij goed voor een doelpunt. Hij bereidde nog geen treffers voor in het tenue van de Londenaren.