Toornstra trekt harde conclusies en wijst naar Ajax: "Dat is het pijnlijke"

Jens Toornstra vond de 6-2 zege op Ajax zijn hoogtepunt van 2019.

De middenvelder grapt dat hij dit jaar met veel dieptepunten heeft gekend, maar dat de overwinning op de Amsterdammers in januari een lichtpuntje was. "Verder zijn er niet veel hoogtepunten te noemen, maar dat was wel een mooie dag", lacht Toornstra in gesprek met het Algemeen Dagblad .

"De beste wedstrijd van mijn carrière? Ja, in topwedstrijden die ik gespeeld heb wel, in de mate van hoe bepalend ik was. Ik had een aandeel in de winst en mijn spel was ook goed", aldus Toornstra, die ervan overtuigd is dat het nog een keer mogelijk is om met dit Feyenoord het niveau aan te tikken dat werd geëtaleerd tijdens de 6-2 overwinning in De Kuip.

Lees beneden verder

"Ja, dat denk ik wel. We laten bij fases ook zien dat we het kunnen, alleen we moeten constanter worden", zegt Toornstra, die aangeeft dat Feyenoord een leider mist.

"Je merkt dat we nu wel een echte leider missen die in het veld het team goed neerzet. Daardoor spelen wij soms ook veel te wisselvallig. Dan moet er iemand opstaan die het probeert. Dat zou ik kunnen zijn, maar dan moet ik me daarin wel ontwikkelen."

"Het gat is nu te groot, je speelt geen rol van betekenis. Dat is het pijnlijke", stelt Toornstra, die met enige bewondering kijkt naar . "Jaloers is niet het goede woord, maar dan kijk je wel van: zo zou het ook kunnen . Als je ziet hoe ze voetballen: dat wil ieder team. De manier waarop zij spelen, hoe dominant dat is... Dat zou je zelf ook willen hebben."