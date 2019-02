Toornstra: "Ik had het niet gedaan, maar Feyenoord wilde iets doen met die 6-2"

Jens Toornstra neemt het woensdagavond met Feyenoord in de halve finale van de TOTO KNVB Beker op tegen Ajax.

Vorige maand zorgden de Rotterdammers voor een verrassing door de aartsrivaal met 6-2 terug naar Amsterdam te sturen. Sowieso presteert Feyenoord dit seizoen goed in topwedstrijden. Toornstra gelooft dan ook in een goed resultaat in het bekertoernooi.

"Onze wedstrijd tegen PSV heeft ook weer het nodige zelfvertrouwen opgeleverd", zegt de middenvelder in gesprek met Voetbal International . Feyenoord speelt dit jaar geen rol in de titelstrijd, maar zet wel goede prestaties naar tegen PSV en Ajax. Afgelopen zondag speelden de Rotterdammers met 1-1 gelijk in Eindhoven, terwijl Ajax vorige maand met ruime cijfers onderuitging in de Kuip.



"Ik denk niet dat Ajax zich nog een keer zal laten verrassen", verwacht Toornstra, die zag dat Feyenoord nog een trap na gaf door de kaartverkoop voor de bekerwedstrijd te starten op 6 februari, oftewel 6-2. "Ik had het niet gedaan", erkent de viervoudig Oranje-international. "Maar het is niet mijn afdeling en Feyenoord is een commercieel bedrijf, dus ik snap ook dat de club er iets mee wilde."



Toornstra speelde tijdens die overwinning van Feyenoord negentig minuten mee en was goed voor een treffer. Toch durfde hij pas laat te geloven in een goed resultaat. "Die 3-2 van Robin van Persie vlak voor rust was wel een opsteker, maar dan nog had ik niet het idee dat we het na rust makkelijk zouden uitspelen. Ook niet na de 4-2, pas bij de vijfde durfde ik er echt in te geloven", vertelt Toornstra, die gelooft in een nieuwe zege. "Natuurlijk, maar ik ben eerlijk: als je Ajax ziet spelen in de Champions League, is het ook niet zo dat wij onaantastbaar zijn. Weet je, het komt erop neer dat het eigenlijk moeilijk te voorspellen is."