Tonali niet bang voor prijskaartje van driehonderd miljoen euro

Sandro Tonali is niet bang voor het prijskaartje van driehonderd miljoen euro dat om zijn nek is gehangen voor Brescia-voorzitter Massimo Cellino.

De tevens eigenaar van de Italiaanse club zei dat een bod van driehonderd miljoen euro zou moeten worden uitgebracht om de jonge middenvelder over te kunnen nemen. Tonali - die op zeventienjarige leeftijd doorbrak in het eerste team van Brescia - is in verband gebracht met , Mancester United, , en Paris Saint-Germain.

Tonali blijft er nuchter onder: "Ik hou heel veel van voorzitter Cellino en hij schat me hoog in", vertelt hij aan Rai Sport . "Hij is een geweldig persoon en ik hoop met hem de juiste weg te bewandelen."

"Na de wedstrijd tegen zei hij dat hij me niet eens zou verkopen voor driehonderd miljoen, maar dat maakt me niet bang, ook al is het heel veel geld. Ik heb er vertrouwen in wat we dit seizoen gaan doen. Voorlopig denk ik niet aan de transfermarkt, ik wil alleen Brescia helpen erin te blijven."

Tonali maakte in oktober zijn debuut voor de Italiaanse nationale ploeg toen hij als invaller zijn opwachting maakte tegen Liechtenstein in de EK-kwalificatie. De middenvelder wordt vergeleken met Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso en Daniele De Rossi.

"Ik stoor me niet aan de vergelijkingen met Pirlo, maar ik denk dat we heel anders zijn omdat hij een onbeschrijfelijke techniek en kwaliteit had. Ik beschouw mezelf als een Gatusso, maar technischer. Hij is altijd mijn rolmodel geweest."