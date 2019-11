Tomori of Zouma? Emerson of Azpilicueta? Lampard weet nog steeds niet wat de beste defensie voor Chelsea is

Neutrale voetbalfans kunnen dit seizoen genieten van de wedstrijden van Chelsea, maar de overduidelijke disbalans kost het elftal wel veel punten.

Frank Lampard betovert de voetbalwereld met zijn aanvallende filosofie bij . Hij probeert echter nog steeds wanhopig zijn problemen in de verdediging op te lossen.

The Blues waren woensdagavond opnieuw betrokken bij een zinderend Europees duel, dit keer in Mestalla, maar opnieuw werden de Engelsen achterin opengesneden door de tegenstander. Thuisploeg liet Chelsea wegkomen met een gelijkspel door een aantal enorme kansen om zeep te helpen.

De Londenaren mochten na afloop de waardeloze afwerking van Maxi Gómez en Rodrigo bedanken voor het feit dat overwintering in de nog in eigen hand ligt. In de laatste speelronde komt naar Stamford Bridge.

Lampard's opstelling in Spanje bevatte voorin en op het middenveld geen verrassingen, maar achterin waren er een aantal belangrijke wissels toegepast.

Reece James en Andreas Christensen mochten zich bewijzen, terwijl Cesar Azpilicueta en Kurt Zouma andere posities invulden dan afgelopen weekend in de topper tegen .

In feite was dit dus een compleet andere linie dan de verdediging die in het Etihad Stadium het veld betrad. En dat was te zien, want met name Zouma en Christensen lieten tussen hen enorme ruimtes vallen.

Het feit dat de Deen al twee maanden niet voor Chelsea had gespeeld, droeg zeker bij aan het gebrek aan samenhang. Maar ook in z'n algemeenheid oogde de defensie van Lampard zeer kwetsbaar.

Emerson worstelde tegen City al op de linksbackpositie, Azpilicueta deed het in Mestalla iets beter. James zorgde op de andere flank voor veel aanvallende dreiging en had vervolgens heel veel moeite om terug in zijn verdedigende positie te komen.

Doordat Chelsea naar hartenlust aanviel, maar verdedigend ploeterde, was de wedstrijd van woensdag net zo open en chaotisch als de 4-4 op eigen veld tegen . Lampard erkende dat na afloop.

"Het ging van de ene naar de andere kant, wat we eigenlijk niet wilden", gaf de Engelsman toe.

De manager van The Blues moet natuurlijk de verantwoordelijkheid nemen voor de kwetsbaarheid achterin, waar spelers nog steeds in verschillende mate moeite hebben met zijn instructies.

Het nettoresultaat is dat Lampard nog steeds niet weet wat zijn sterkste verdediging is.

Fikayo Tomori is tot nu toe één van Chelsea's succesverhalen van dit seizoen. Hij was onder Lampard in de vorige jaargang al Speler van het Jaar bij Derby County, maar weinigen voorspelden daarna dat hij bij zijn terugkeer op Stamford Bridge meteen zo'n positieve impact zou hebben.

Tomori bewijst dat hij een centrumverdediger is met een enorme potentie. Hij is erg snel en hij beschikt over veel vaardigheden aan de bal.

De geboren Canadees, die in december 22 jaar wordt, maakte zich dit seizoen een paar keer schuldig aan concentratieverlies en daarom werd hij niet geselecteerd voor de cruciale wedstrijd in Valencia.

Mogelijk had Tomori wel het vertrouwen gekregen als Antonio Rüdiger beschikbaar was geweest. Iedere centrumverdediger van Chelsea zou er namelijk van profiteren als de ervaren Duitser naast hem staat.

Het probleem is dat Rüdiger deze jaargang slechts drie kwartier heeft gespeeld, tegen Wolves. De routinier liep een liesblessure op terwijl hij nog herstelde van zijn knieproblemen van vorig seizoen.

Rüdiger wordt zwaar gemist, niet in het minst omdat Zouma niet weet te overtuigen. Ondertussen is de opkomst van Christensen naar de top een beetje vastgelopen.

Helaas voor Chelsea houden de problemen niet op in het centrum. Ook op de vleugels verloopt het tot nu toe moeizaam en niet voor niets wordt Ben Chilwell ( ) vaak genoemd als mogelijke versterking in januari.

De kans is echter klein dat het van een transfer komt. Zelfs als sporttribunaal CAS het transferverbod van de club opheft, wordt het bijna onmogelijk om een speler over te nemen die zo'n cruciale rol speelt in het opvallend sterke seizoen van The Foxes, die momenteel op de tweede plek staan.

Consequentie: Lampard zal voorlopig moeten blijven kiezen tussen Emerson en Marcos Alonso.

De eerste heeft duidelijke fysieke en technische kwaliteiten, maar over zijn verdedigende capaciteiten blijft twijfel bestaan. Hetzelfde kan worden gezegd over Alonso, die begin november na een foutenfestijn tegen Ajax halverwege werd gewisseld.

De Spanjaard worstelt nog steeds met de omschakeling naar een viermansdefensie. De 3-4-3-formatie van Antonio Conte gaf hem immers extra dekking, terwijl hij in aanvallend opzicht meer vrijheid genoot om te doen waar hij goed in is: aanvallen.

Azpilicueta is in dat opzicht bijna het tegenovergestelde van zijn landgenoot. Verdedigen is zijn kracht en hoewel hij het moeilijk had aan het begin van dit seizoen, heeft de aanvoerder zich de laatste weken goed hersteld.

Azpilicueta is nog altijd een solide en veelzijdige verdediger, die in aanvallend opzicht kwaliteiten mist. Hij probeert wat dat betreft een balans te vinden, net als Lampard.

De voormalige middenvelder greep af en toe terug naar drie man achterin, zoals in de tweede helft tegen Valencia, toen hij de ruimtes gesloten wilde houden.

In de laatste weken heeft hij ook één van zijn backs gevraagd om verder te gaan dan het middenveld, om zo een overwicht te creëren.

In Mestalla was het James, tegen Manchester City was het Emerson. Dat betekent dat Azpilicueta meestal de man is die achterin moet blijven als Chelsea tijdens een wedstrijd schakelt tussen drie of vier spelers in de verdediging. Die omschakeling verloopt niet altijd vlekkeloos.

Andere problemen ontstaan door Lampard's verlangen om zijn middenvelders een zeker gevoel van vrijheid te geven.

Defensieve spelers als Jorginho, N'Golo Kanté en Mateo Kovacic kregen eerder te horen dat ze in positie moesten blijven. Nu worden ze aangemoedigd om vóór de bal te spelen en de zestien op te zoeken. Dat maakt Chelsea in aanvallend opzicht gevaarlijker.

De keerzijde is dat The Blues dan bij balverlies zeer kwetsbaar zijn voor snelle counteraanvallen van de opponent. Zelfs zó kwetsbaar dat het City van Guardiola, dat normaal gesproken geobsedeerd is door balbezit, Chelsea uitnodigde op hun eigen helft om vervolgens toe te slaan in de tegenaanval.

Het nettoresultaat is dat Chelsea veel scoort, maar ook regelmatig tegentreffers om de oren krijgt.

Lampard's elftal ligt in dit overgangsseizoen voor op schema, maar het valt nog te bezien of de manager een perfect evenwicht kan vinden tussen verdediging en aanval.

Het zal zeker niet makkelijk worden, maar zoals we de laatste weken al hebben gezien, wordt het heel vermakelijk om hem dat te zien proberen.