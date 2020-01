Tomasson krijgt in Zweedse competitie nieuwe kans als hoofdtrainer

Jon Dahl Tomasson is de nieuwe hoofdtrainer van Malmö FF, zo meldt de Zweedse club zondag via de officiële kanalen.

De oud-speler van onder meer en sc was de laatste jaren als assistent-bondscoach verbonden aan de Deense nationale ploeg. Tomasson, opvolger van de onlangs opgestapte Uwe Rösler, begint op 10 januari aan zijn werkzaamheden bij Malmö.

Niclas Carlnén, CEO van Malmö, is blij met de komst van Tomasson naar zijn club. "Hij voldoet volledig aan onze profielschets", legt de bestuurder uit. "Wij denken dat hij de kwaliteiten heeft om de spelers en de technische staf verder te ontwikkelen."

"Hij is toegewijd, staat open voor feedback en stelt hoge eisen aan zijn spelers. Daarnaast is het een winnaar met veel ervaring op internationaal gebied en grote ambities."

"Ik ben er trots op dat ik voortaan voor Malmö mag werken", reageert Tomasson op zijn aanstelling in Zweden. "Het is een geweldige club met fantastische supporters. Samen met FC Kopenhagen is het een van de grootste clubs in Scandinavië. We hebben goede gesprekken gevoerd over de filosofie van de club en de mogelijkheden."

"We hebben een gezamenlijk doel en zijn het eens over de werkwijze. Ik wil constant in ontwikkeling zijn, alleen op die manier ben je succesvol. Ik kijk ernaar uit om met Malmö de volgende stap te zetten."

Tomasson was in Nederland korte tijd hoofdtrainer van en Kerkrade. Daarnaast was de oud-aanvaller als asssistent-trainer werkzaam bij . Bij Malmö moet de Deense oefenmeester meestrijden om de landstitel. Afgelopen seizoen eindigde de ploeg slechts een punt achter kampioen Djurgårdens IF.

De nieuwe jaargang in Zweden begint op 5 april. In de achtste finale van de staat een tweeluik met op het programma.