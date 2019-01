"Toen vond ik PSV ook al de mooiste club van Nederland'

Trent Sainsbury hoefde niet lang na te denken toen hij afgelopen zomer de kans kreeg om bij PSV te komen voetballen.

De 27-jarige verdediger uit Australië werd door de Eindhovenaren transfervrij overgenomen van het Chinese Jiangsu Suning. In gesprek met ELF Voetbal vertelt Sainsbury dat de keuze om zijn loopbaan voort te zetten bij PSV een 'no-brainer' was.



"Al toen ik eerder hier speelde vond ik PSV de mooiste club van Nederland. Ze winnen hier aan de lopende band landstitels; dat is heerlijk als je ergens nieuw binnenkomt. Daarnaast kende ik de trainer (Mark van Bommel, red.) natuurlijk van het WK afgelopen zomer, waar hij assistent was van Bert van Marwijk. Als je dan de voorzieningen op De Herdgang ziet en weet hoe de spelers hier behandeld worden; een beter visitekaartje bestaat niet", aldus Sainsbury, die tussen 2014 en 2016 onder contract stond bij PEC Zwolle.



Sainsbury schrijft een groot deel van het huidige succes van PSV toe aan Van Bommel. "Hij heeft een helder idee over voetbal en weet dat idee goed uit te dragen. Vervolgens zorgt hij ervoor dat alle neuzen in dezelfde richting wijzen. En hij is een ongekende perfectionist. Waaruit dat blijkt? Ik herinner me een wedstrijd waarin we halverwege met 3-0 aan de leiding gingen", vertelt de verdediger over de thuiswedstrijd tegen Excelsior, die door PSV met 6-0 gewonnen werd.



"In de rust zei Van Bommel dat hij nog minimaal drie goals wilde zien. Dat dreef ons ertoe om ook in de slotfase bij een 5-0 stand te blijven jagen op de zesde. Dat lukte ook, in de 92ste minuut", gaat Sainsbury verder. "Dus iedereen dolblij de kleedkamer in, om daar Van Bommel aan te treffen met een stalen blik. Hij baalde, want we hadden er nog twee of drie méér kunnen maken. Dat zegt alles over hoe hij in elkaar steekt. Hij gaat ook als trainer de wereldtop halen. Zonder twijfel."