"Toen ik begon, keek ik naar Chiellini, daarna naar Ramos en nu naar Van Dijk"

Jan Bednarek kijkt uit naar de wedstrijd van Southampton tegen Liverpool (vrijdagavond). De Pool komt dan zijn grote voorbeeld Virgil van Dijk tegen.

In gesprek met NBC Sports noemt de 22-jarige Pool de aanvoerder van Oranje de 'beste verdediger ter wereld'.



"Op dit moment is hij zeker de beste centrumverdediger ter wereld. Hij is heel goed in de lucht, snel en heel sterk aan de bal", stelt Bednarek, het broertje van sc -doelman Filip. "Hij is een topspeler en naar zijn spel kijken helpt me om mezelf te verbeteren. Toen ik begon, keek ik naar Giorgio Chiellini, vervolgens naar Sergio Ramos en nu naar Van Dijk. Door naar hen te kijken, kan je jezelf verbeteren. Er zijn zoveel geweldige spelers naar wie je kan kijken."



Voor Van Dijk betekent het duel in het St. Mary's Stadium vrijdagavond een weerzien met zijn oude club. telde ruim een jaar geleden 84 miljoen euro neer voor de verdediger en Jürgen Klopp wist direct dat dit een juiste keuze was. "Als je zo'n bedrag voor een speler neertelt, moet je voor honderd procent overtuigd zijn. Dat waren we. Het geeft een speler extra vertrouwen als hij op het niveau komt waar hij wil spelen. We zaten nog in de toen hij kwam", zegt de manager van Liverpool in gesprek met Sky Sports .



"Hij heeft bij ons hele goede wedstrijden gespeeld. Ook al heb je veel vertrouwen in zijn kunnen, dan nog ben je nooit voor de volle honderd procent zeker. Maar het is allemaal duidelijk welk niveau hij heeft. Dat niveau had hij bij al, maar toen keek de hele wereld nog niet naar hem", vervolgt Klopp. "We hebben een heel goed team, dat zorgt voor een bepaalde kracht. Als je alle dromen samenvoegt, komt er een bijzondere kracht los. Het heeft even geduurd voordat iedereen er in ging geloven, maar het is nu duidelijk."



Liverpool strijdt momenteel met om de landstitel. The Citizens hebben een voorsprong van één punt, terwijl de formatie van manager Josep Guardiola dit weekeinde niet in actie komt in verband met de halve finale van de tegen . "Zij strijden om de titel, maar wij willen graag de drie punten. Daar vechten we voor", weet Bednarek. "Het belangrijkste is dat we moed tonen en ons best doen, dan zien we aan het einde van de wedstrijd wel wat dat oplevert."