"Toen hij vijftien was, zaten Amsterdamse scouts al driftig te noteren"

Calvin Stengs miste bijna heel vorig seizoen met een zware knieblessure, maar de jonge aanvaller is nu weer helemaal terug bij AZ.

Het twintigjarige talent is in de huidige voetbaljaargang een van de grote smaakmakers in Alkmaar en zou al nadrukkelijk op de radar staan bij Ajax. Henk Spaan had graag gezien dat de Amsterdammers eerder in actie waren gekomen voor Stengs.

"Sinds Stengs terug is bij AZ kijk ik met een groeiend plezier naar het elftal", schrijft hij in zijn column in Het Parool. "Hij blijft verbazingwekkend om te zien hoe zo'n jonge spelmaker zijn medespelers naar een hoger niveau kan tillen. Stengs, bij de jeugd begeleid en geholpen door Leeroy Echteld toen de club hem eigenlijk te licht vond, laat spelers als Guul Til, Fredrik Midtsjö en Jonas Svensson zichtbaar beter voetballen."



"Het is eigenlijk een raadsel dat Ajax Stengs niet eerder heeft weggehaald bij AZ. Toen hij vijftien was, zaten de scouts uit Amsterdam al driftig te noteren", vervolgt hij zijn verhaal. AZ en Ajax wisselden in het verleden regelmatig jeugdspelers uit, maar hier komt in de toekomst mogelijk verandering in.Er wordt namelijk gesproken over een'‘herenakkoord', wat in zou houden dat Nederlandse clubs niet meer achter elkaar jeugdspelers aan gaan. Spaan geeft er echter de voorkeur aan om op de oude voet door te gaan: "Over anderhalf jaar stoppen de topclubs met het ronselen van elkaars talenten. Eigenlijk jammer. Minder opwinding en ze gaan sneller naar het buitenland."