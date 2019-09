"Toen De Ligt voor Juventus koos, werd hij eerste keus bij Barcelona"

Barcelona werd in de afgelopen transferzomer lange tijd in verband gebracht met de komst van Matthijs de Ligt.

De Catalanen hielden lang hoop, maar zagen de Oranje-international uiteindelijk naar vertrekken, waardoor men verder moest zoeken.

Victor Lindelöf van werd vervolgens in het geruchtencircuit genoemd als alternatief en zijn zaakwaarnemer Hasan Cetinkaya bevestigt nu dat er inderdaad iets speelde.

Hoewel het niet van een transfer kwam, stond de Zweed volgens zijn belangenbehartiger wel degelijk in de belangstelling van .

"Lindelöf was afgelopen seizoen misschien wel de beste speler bij Manchester United en dat brengt de interesse met zich mee van clubs die op dit moment beter zijn", vertelt Cetinkaya in gesprek met het Zweedse Sport Bladet.

"Toen De Ligt voor Juventus koos, werd Victor de eerste keus bij Barcelona. Zijn speelstijl en zijn DNA lijken heel erg op de manier waarop Barcelona graag wil spelen."

"Aan de bal is hij een van de beste centrale verdedigers en Barcelona wilde hem hebben. Dat is alles. Ik kan er nu openlijk over praten", sluit de zaakwaarnemer zijn relaas af.

De 25-jarige Lindelöf bleef uiteindelijk actief bij Manchester United, dat twee jaar geleden 35 miljoen euro betaalde voor zijn diensten. De stopper kwam vooralsnog 75 keer in actie namens the Red Devils en is ook dit seizoen een vaste waarde naast nieuwkomer Harry Maguire.

De rode club uit Manchester bezet momenteel een teleurstellende elfde positie in de Premier League en ontvangt maandagavond in eigen huis.