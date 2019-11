"Toen Ajax mij in de zomer vroeg voor deze functie, was het al snel duidelijk"

Michel Kreek was tot afgelopen zomer assistent-bondscoach van de Oranje Leeuwinnen, de verliezend finalist op het WK.

Kort daarna keerde de oud-middenvelder als coördinator onder- en middenbouw terug bij , de club die hij als speler en trainer eerder al diende. Kreek hoefde niet lang na te denken over het aanbod van de Amsterdamse club en voelt zich alweer helemaal thuis bij zijn oude liefde.

"Het voelt vanaf de eerste dag heel vertrouwd en gewoon", zegt Kreek in een interview op de website van Ajax. "Er zijn nog veel mensen uit mijn eerdere Ajax-periode, maar ik zie ook veel nieuwe gezichten. In de Onder 9 tot en met Onder 16 lopen al ruim 200 kinderen..."

De oud-speler heeft Ajax de laatste jaren flink zien groeien. "Het eerste dat me opviel? Dat de club nog groter en professioneler is geworden. Er zijn meer faciliteiten en de randvoorwaarden zijn nog beter ingevuld. De selecties zijn ook groter, net als de groep trainers. De opleiding is kwalitatief beter geworden."

Kreek vindt het bijzonder prettig om weer dagelijks met spelers op het veld te staan. "Ja. Toen Ajax in de zomer belde en mij vroeg voor deze functie, was het voor mezelf al snel duidelijk", aldus de voormalige middenvelder, die bij Ajax vijf seizoenen doorbracht als speler.

"Dat je wordt teruggevraagd, geeft voldoening. En het is een mooie functie met dagelijks veel dynamiek. Daar was ik wel weer naar op zoek. Nu ben ik alweer bijna drie maanden bijna dagelijks op de club. Met heel veel plezier en motivatie."

De voormalige rechterhand van bondscoach Sarina Wiegman verwacht niet dat Ajax op korte termijn een vrouwelijke trainer aanstelt. "Maar als je de ontwikkelingen volgt, dan zie je de integratie tussen vrouwen en mannen steeds groter worden", benadrukt Kreek.

"Voetbal is natuurlijk een traditionele sport. Maar dat het ooit gaat gebeuren, dat geloof ik wel. Het moet niet uitmaken wat de sekse of achtergrond is. Uiteindelijk is kwaliteit altijd leidend. Dat is het enige dat moet gelden."